AaB-spiller træder vande i klubjagt

AALBORG:Fredag meldte AaB ud, at Rasmus Thelander ikke er med, når man har første træningsdag frem mod den nye sæson. Reelt set kunne forsvarsspilleren godt være med, fordi han har kontrakt indtil udgangen af juni, men han er ikke med. Det er til gengæld Magnus Christensen.

Midtbanespilleren er efterhånden ved at være klar igen efter den skade, der spolerede meget af foråret for hans vedkommende.

- Jeg har lavet en aftale med AaB om, at jeg kan træne med i de kommende uger. Jeg har brug for at få trænet efter min skade. Min plan er, at jeg skal forsøge at være med i hele træningen her i næste uge, men samtidig er jeg bevidst om, at jeg i min situation skal lade være med at tage nogle dumme chancer, siger Magnus Christensen.

Midtbanespilleren har i modsætning til de fleste af sine holdkammerater ikke haft mulighed for at holde sådan rigtigt fri fra træningen i de seneste uger.

- Jeg har jo været ude, så jeg har haft travlt med at træne for at stå skarpest muligt. Qua min skade har jeg bare forsøgt at give den gas de seneste uger. Jeg har for eksempel heller ikke været ude at rejse, fordi jeg står i den her lidt uvisse situation, siger Magnus Christensen.

Han understreger, at planen fortsat er at lande i en anden klub end AaB, når den nye sæson går i gang.

- Pilen peger mod udlandet. Det har hele tiden været min førsteprioritet, og det er det stadigvæk. Jeg bliver 25 om kort tid, så hvis jeg skal ud at prøve noget andet end dansk fodbold, så føler jeg, at det skal være nu, siger Magnus Christensen, der dog i samme åndedrag nævner, at han ikke vil udelukke noget. Dermed heller ikke at blive i Danmark.

Indtil videre er der ikke dukket en konkret mulighed op for midtbanespilleren, som han har fundet interessant, men han stresser på ingen måde over den situation, selvom det er en ny oplevelse at stå uden kontrakt om ganske kort tid.

- Det har været mærkeligt at tænke på, men jeg har vidst det i nogen tid, så jeg har ligesom indstillet mig på situationen, siger Magnus Christensen.

Frederikshavneren skal efter planen træne med i AaB i de kommende uger, men det kan hurtigt ændre sig, hvis det rette tilbud dukker op.

- Jeg håber, at jeg kan have en ny klub på plads om senest en måneds tid. Gerne hurtigere. Jeg vil helst ikke trække den meget længere end en måneds tid, men det vigtigste for mig, er at jeg finder det rette sted at fortsætte min karriere, siger Magnus Christensen.

Lørdag spiller AaB en træningskamp mod Skövde, der spiller i den næstbedste svenske række. Da kampen i sin tid blev planlagt, vidste man ikke at AaB's sommerferie blev skubbet en uge på grund af playoff-kampen mod Viborg. Derfor er det et alternativt AaB-hold, der tyvstarter den nye sæson med en træningskamp klokken 13 på Hornevej.

Det bliver en blanding af U19-spillere og en række af de superligaspillere, der har været lejet ud i foråret. Det betyder, at det eksempelvis er Theo Sander og Marcus Hannesbo, der kan opleves i aktion.

Hele AaB-truppen plus Magnus Christensen har første træningsdag søndag.