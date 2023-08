Fåmælt AaB-spiller træner ikke: Er formentlig snart væk

Tirsdag aften var Louka Prip i fuld vigør for fodboldklubben AaB og scorede to mål, da de badede sig videre i pokalturneringen med en sejr på 8-0 over Egen UI fra Jyllandsserien. Det kan dog meget vel være hans sidste optræden for aalborgenserne.

Kantspilleren var onsdag fraværende i den første time af 1. divisionsklubbens træning, men dukkede siden op - uden at deltage i de fysiske udfoldelser på grønsværen. Det skyldes, at en transfer til tyrkisk fodbold er nært forestående.

B.T. berettede som de første, og det er klubben Konyaspor, der er brændt varm på Louka Prip. Ifølge mediet er der udsigt til en handel, der indbringer AaB 2,6 millioner danske kroner.

Ifølge Nordjyskes oplysninger mangler der dog fortsat nogle detaljer og personlige vilkår, før handlen er endeligt på plads, og derfor kan det godt trække ud til næste uge, før der kommer en officiel udmelding. Indtil da vil han efter planen ikke indgå i holdtræningen eller spille kampe.

Louka Prip var selv relativt fåmælt, da Nordjyske onsdag fangede ham på klubbens anlæg i Aalborg Øst.

- Jeg kan kun sige, at transfervinduet jo stadig er åbent, men som vi taler lige nu jeg stadig AaB-spiller.

Louka Prip kom til AaB i sommeren 2021, hvor klubben hentede sjællænderen i AC Horsens. Han blev et øjeblikkeligt hit i Aalborg og sluttede sæsonen som holdets superligatopscorer med 14 fuldtræffere.

I den forgangne sæson, hvor AaB som bekendt rykkede ud af den bedste række, var Louka Prip dog en skygge af sig selv, og lavede blot ét mål i Superligaen.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra AaB's sportsdirektør, Ole Jan Kappmeier, til det forestående spillersalg.