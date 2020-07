AaB-spiller udgik af træning: Tvivlsom til kampen i Brøndby

FODBOLD:AaB har været inde i en god stime i Superligaens Mesterskabsspil med fire kampe på stribe uden nederlag, hvor de tre endda er endt med sejre.

En af profilerne i de opgør har været Frederik Børsting, der har fået sig et nyt gennembrud i startelleveren med mål mod både Brøndby og AGF.

Nu ser det dog ud til, at offensivspilleren er tvivlsom til søndagens kamp mod Brøndby. Under lørdagens træning udgik han nemlig under en træningsøvelse, og han humpede fra træningsbanen støttet af fysioterapeut Simon Enevoldsen.

AaB har endnu ikke udtaget truppen til søndagens kamp, men da han gik fra banen lignede Frederik Børsting ikke en spiller, der vil komme i spil til den kamp.

AaB tager turen til Sjælland allerede lørdag eftermiddag. Kampens spilles søndag aften klokken 18.00 på Brøndby Stadion.