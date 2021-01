AaB-spiller viser sig frem hos 1. divisionsklub

FODBOLD:Jeppe Pedersen har ikke de store udsigter til spilletid på AaB's superligahold i foråret, og derfor arbejdes der i kulissen på en udlejning af midtbanespilleren.

Det 19-årige talent, der sidste vinter rykkede permanent op i aalborgensernes førsteholdstrup, træner derfor med i 1. divisionsklubben Kolding IF i disse dage.

- Vi ser gerne, at Jeppe får en masse spilletid, og derfor vil vi gerne være sikre på, at Kolding også vil bruge ham. Ellers er det bedre, at han bliver og træner på højt niveau hos os, siger AaB's sportschef, Inge André Olsen.

Jeppe Pedersen, der blot er noteret for to optrædener i Superligaen, træner med i det sydjyske indtil søndag.

- Så har Koldings træner også mulighed for at se ham an, og så tager vi en snak efterfølgende om, hvad der skal se, forklarer Inge André Olsen.