AaB-spillers store comeback: - Jeg vidste godt, at det her var min chance

FODBOLD:For første gang siden april måned startede portugiseren Pedro Ferreira søndag aften på banen for AaB’s superligahold, og det skulle vise sig at være en god beslutning fra trænerstaben.

Den 23-årige midtbanespiller ejede ganske enkelt banen mod AGF og fandt gennem 90 minutter det topniveau, han også viste i sin første halvsæson i Aalborg.

- Træneren gav mig den her chance, og jeg vidste godt, at jeg skulle gribe den. Det synes jeg, jeg gjorde, og det var fedt at være tilbage og samtidig spille for så mange fans. Det har jeg ikke prøvet før i min tid i AaB, og nu vil jeg bare fortsætte med at levere på det her niveau, lyder det fra Pedro Ferreira.

Cheftræner Martí Cifuentes glædede sig også på portugiserens vegne efter 2-0-sejren over AGF.

- Han har virkelig arbejdet hårdt for at komme tilbage på sit topniveau, og jeg synes, han leverede en enestående præstation og hjalp hele holdet defensivt. Men samtidig var han rigtig god på bolden, roser spanieren.

Han mener, det er naturligt, at en ung spiller som Pedro Ferreira, der for første gang i karrieren spiller udenfor Portugal, ikke har ramt sit niveau i en periode.

- Fodboldspillere er også mennesker, og der foregår en masse ting i hovedet og i deres liv. Derfor kan man ikke bare forvente, at de leverer det samme hver eneste gang, som var de en robot.

Ferreira faldt en smule i niveau til slut, og han segnede nærmest om på grønsværen, da slutfløjtet lød.

- Jeg var træt til sidst, men det er nok meget normalt, når jeg ikke har spillet så meget. Jeg kommer hurtigt efter det, lover AaB-spilleren.

Se højdepunkterne fra AaB's 2-0-sejr herunder: