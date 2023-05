AaB-spillers vildeste fodboldkamp nogensinde

KØBENHAVN: I 2014 stod en dengang 13-årig Malthe Højholt på tribunen i Parken, hvor AaB slog FC København i pokalfinalen. Ni år senere spillede midtbanetalentet sin første pokalfinale, men her måtte han Kristi himmelfartsdag forlade banen som taber.

- Hvis man skal forsøge at se lidt positivt på det, selvom vi blev besejret 1-0, så var det en fuldstændig vild kulisse, vi spillede i. På den måde levede kampen helt op til mine forventninger, og det var med afstand den vildeste fodboldkamp, jeg nogensinde har spillet, fastslår Malthe Højholt.

Resultatet var som bekendt ikke, det AaB-spillerne havde drømt om, men midtbanespilleren er egentlig godt tilfreds med holdets spil.

- Jeg synes jo, at vi på mange parametre spillede en supergod finale. Vi holdt FCK fra at skabe de store chancer, og derfor har vi også en rigtig øv-følelse lige nu, siger midtbanespilleren, der erkender, at FCK's sejrsmål var ekstremt godt sat ind.

14.000 AaB-fans overværede tordagens pokalfinale i Parken, og de måtte efterfølgende drage slukørede hjem mod det nordjyske. Foto: Martin Damgård

-Da de lavede det mål, var vi faktisk inde i en rigtig god periode, hvor vi havde momentum. Vi fik lagt et rigtig godt tryk på dem og vandt andenboldene, men vi må erkende, at vi ikke fik skabt de helt store åbne chancer, siger en selvkritisk Malthe Højholt.

Midtbanespilleren løb utrolig mange meter i torsdagens pokalfinale, men ifølge ham var det ikke skønne spildte kræfter.

- Jeg kan da godt mærke den i benene, men jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg nok skal blive frisk til søndag, siger Højholt om den kommende hjemmekamp mod FC Midtjylland i Superligaen.

- Jeg synes, at vi i pokalfinalen fik vist, at vi kan spille med mod det måske bedste hold i Danmark lige nu, og det giver en masse medvind frem mod de sidste tre finaler, vi har i Superligaen, siger Malthe Højholt.