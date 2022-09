AaB-sportschef: En uventet lang forhandlingsnat

AALBORG:Der er mange spørgsmålstegn omkring forsvarsbesætningen i AaB, efter at det onsdag kom frem, at superligaklubben forhandler med en udenlandsk klub om et salg af forsvarsspilleren Mathias Ross.

Adskillige medier har afsløret, at det er den tyrkiske storklub Galatasaray, der er meget tæt på at købe U21-landsholdsspilleren. Sker det, står AaB tilbage med blot to midterforsvarere i truppen til to startpladser.

- Det her mulige salg kommer uventet for os alle, for det har ikke været nogen lang proces. Det er noget, der først blev sat i gang tirsdag aften. Så det har været en lang nat med kommunikation frem og tilbage, og heldigvis peger meget på, at det kan blive en god case for både AaB og Mathias, fortæller sportschef Inge André Olsen.

Nordmanden understreger, at man ikke har tænkt sig at sidde på hænderne, hvis salget af Mathias Ross bliver effektueret inden torsdag til midnat, når det tyrkiske transfervindue smækker i.

- Så skal vi have en anden stopper ind. Vi har i forvejen kigget på en pulje af interessante transferfrie forsvarsspillere med henblik på at tilknytte en af disse i løbet af efteråret, så vedkommende ville være helt klar til at gå ind på holdet til januar. Nu fremskynder vi de sonderinger, siger AaB's sportschef.

Inge André Olsen medgiver, at man nok ikke kan finde en spiller, der allerede på søndag kan gå ind i startopstillingen mod Lyngby på Aalborg Portland Park.

- Risikoen ved at hente en spiller på nuværende tidspunkt er selvfølgelig, at vedkommende næppe er i den bedste kampform. Så et af kriterierne, når vi kigger på spillere, er, hvem vi tror relativt hurtigt kan blive matchfit, siger Inge André Olsen.

Mathias Ross kom til AaB fra samarbejdsklubben Aalborg KFUM som U13-spiller. Siden har han spillet 104 kampe og scoret seks mål for AaB's førstehold.

Klubben skriver i fondsbørsmeddelelsen, at et salg af Mathias Ross forventes at påvirke forventningerne til årets resultat fra niveauet minus 10 til minus 15 millioner til niveauet minus 8 til 12 millioner. Heri er indberegnet "strategiske investeringer i den kommercielle udvikling".

Ifølge Nordjyskes oplysninger forhandles der med Galatasaray om en salgspris i omegnen af 11 millioner kroner plus diverse bonusser.