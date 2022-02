AaB-sportschef glæder sig over Sousa-kup: - Han har haft attraktive tilbud

FODBOLD:Rygterne var løbet lidt i forvejen, men tirsdag blev det så officielt, at AaB har sikret sig den første forstærkning frem mod næste sæson.

25-årige Allan Sousa kommer således til fra Vejle Boldklub, når hans kontrakt udløber til sommer. I AaB har den brasilianske offensivspiller fået en fireårig kontrakt.

- Det er en spiller, vi kender fra Superligaen, så vi ved, at han kan præstere på et højt niveau og gøre en forskel både i forhold til mål og assists. Det er en spiller med individuel x-factor og gode driblefærdigheder, så vi forventer, at han kan være med til at udvikle vores offensive spil, siger sportschef Inge André Olsen.

Allan Sousa scorede i sidste sæson 10 mål og lavede 7 assists i 3F Superligaen, mens det i denne sæson blot er blevet til et enkelt mål og en assist. AaB har dog ikke fået brasilianeren uden kamp.

- Vi har haft et godt samarbejde med hans agent, og det har haft god betydning for, at han kommer til AaB. Vi ved, at han har haft flere attraktive tilbud, og det har han også haft i januars transfervindue, men vi er selvfølgelig glade for, at han har valgt at vente og tage det her skridt til sommer. For os har det hele tiden været planen at hente ham til sommer, siger Inge André Olsen.

Allan Sousa (tv.) spiller sæsonen færdig i Vejle Boldklub, inden han skifter til AaB. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I Vejle Boldklub har Allan Sousa spillet sine fleste kampe som højrekant i en 4-3-3-formation. Den position findes ikke i den 3-5-2-formation, som AaB har benyttet sig af i den største del af denne sæson, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at AaB vender tilbage til en 4-3-3-formation i næste sæson, hvor cheftræneren senest fra 1. august hedder Lars Friis.

- Vi ser ham som en moderne fodboldspiller, der kan spille flere positioner. Han er hentet ind for at styrke vores offensiv, men han kan spille i begge sider og centralt i banen, siger Inge André Olsen.

Han afviser også, at tilgangen af Allan Sousa nødvendigvis er lig med et sommerfarvel til Kasper Kusk, der dækker de samme positioner og har kontraktudløb ved årsskiftet.

- Kusk leverer hver dag en fremragende indsats for at få en god sæson i AaB, og han har næsten et år tilbage af sin kontrakt, så vi regner i hvert fald med Kusk året ud, siger Inge André Olsen.

Mens Allan Sousa først tiltræder i AaB til sommer, kan den nordjyske superligaklub også få en tilgang inden for nær fremtid. Mandag fortalte flere medier, at den 29-årige klubløse islænding Gudmundur Thórarinsson, der kan dække positionerne som venstre back og central midtbanespiller, skulle være tæt på at sætte sin signatur på en halvandet år lang aftale.

Inge André Olsen afviser dog, at en præsentation er lige på trapperne.

- Det er selvfølgelig en spiller, vi kender, og han er en god spiller. Vi har talt med både spilleren og hans agent, men det er ligeså meget for at være forberedt, hvis der skulle ske noget med truppen i forhold til længerevarende skader eller andet, men det er ikke sådan, at vi præsenterer en ny spiller i morgen, siger Inge André Olsen.

AaB fik under lørdagens træning den portugisiske midtbanespiller Pedro Ferreira skadet, mens der også er tvivl om Frederik Børstings fremtid. Han har skrevet kontrakt med norske SK Brann gældende fra sommer, hvor kontrakten med AaB udløber, men det norske transfervindue er åbent indtil udgangen af marts, hvorfor skiftet kan blive fremrykket.