AaB-sportschef om ny angriber: Han var en af vores topkandidater

FODBOLD:Rygterne var løbet et par dage i forvejen, men fredag kom bekræftelsen så fra AaB.

Den nordjyske superligaklub har købt den 25-årige serbiske angriber Milan Makaric, og dermed kan sportschef Inge André Olsen sætte et punktum for en ihærdig jagt på en forstærkning af den forreste kæde.

- Det er godt at have det på plads. Vi havde identificeret tre topkandidater, og Milan var en af dem, så vi er glade for, at det er lykkes at hente ham, siger Inge André Olsen.

Milan Makaric er købt hos FK Radnik Surdulica, hvor han havde stor succes i den forgangne sæson. Med 25 mål blev han topscorer i den bedste serbiske række.

- Vores datascouting tilsiger, at den serbiske liga er på højde med den svenske og den norske liga og et skridt under den danske liga. Al statistik viser, at han vil være i stand til at score godt med mål her også, men jeg kommer ikke til at sætte tal på.

- Han skal flytte og lære en ny kultur at kende. Det er ting, der påvirker et menneske, så man kan ikke lave en direkte sammenligning med, hvad han kommer fra, men vi har en stor tro på, at han kommer til at gøre det godt over tid, siger Inge André Olsen.

AaB's norske sportschef har måttet rydde adskillige sten af vejen for at bringe den 25-årige serber til Aalborg.

- Det har været en lang proces. Vi har kigget intensivt på ham siden slutningen af marts, men det har været kompliceret, fordi der også har været andre og bedre bud fra andre sider i forhold til transferbeløbet.

- Der er også mange agenter, der har forsøgt at komme ind og blive en del af handlen, og derfor har vi sagt stop for det flere gange, og det har gjort det kompliceret. De sidste uger er det dog kommet tilbage på sporet og foregået på en måde, hvor vi kan sige, at det har været en god proces, siger Inge André Olsen.

Det serbiske medie Mozzart Sport fortalte tidligere på ugen, at AaB betaler i omegnen af 3,7 millioner kroner for Milan Makaric. Det tal forholder Inge André Olsen sig ikke til, men han mener, at den økonomiske side af handlen også er god for AaB.

- Vi har været tydelige omkring, hvad vores økonomiske ramme har været, og den har vi ikke ønsket at gå ud over. Derfor har det selvfølgelig også taget længere tid, for det nemmeste havde været at smide de penge, der blev forlangt, og så kunne vi have lavet handlen i løbet af en dag eller to, siger Inge André Olsen.

Han mener også, at Milan Makaric selv skal have en stor del af æren for, at han er havnet i AaB.

- Spilleren har været tydelig omkring, at han rigtig gerne ville til AaB. Jeg tror, at det har betydet meget for ham, at vi har vist en stærk interesse over mange måneder, og han har jo også set, at vi ikke har opgivet ham, selv om det har set svært ud.

- Han har også talt med Cifuentes (cheftræner Martí Cifuentes, red.) om, hvordan han ser ham på holdet, og hvordan han vil udvikle ham yderligere. Derudover har han set Aalborg som et godt sted for familien, og så er AaB en god klub i en stærk liga, siger Inge André Olsen.

AaB's nye angriber skal dog have overvundet en sprogbarriere, for Milan Makaric har kun ganske få engelske ord i sit ordforråd.

- Det er jeg ikke bekymret over. Fodbold er et universelt sprog, og vi skal nok få ham til at forstå de ting, vi ønsker fra ham. Vi har jo også en anden serber (Vladimir Prijovic, red.), og han har allerede ageret tolk. 'Prijo' kunne vel to engelske ord, da han kom for et år siden, og nu taler han sproget flydende. Det gør også helt sikkert integrationen nemmere for Milan, at han har en landsmand her, siger Inge André Olsen.