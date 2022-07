AaB-sportschef regner med salg

FODBOLD:Josip Posavec, Kilian Ludewig, Lars Kramer, Andreas Poulsen og Allan Sousa.

Det er navnene på de nye ansigter, som AaB har med på den igangværende træningslejr i Polen. De fem spillere er blevet hentet til AaB tidligt i sommerens transfervindue.

Derfor er det øverste punkt på sportschef Inge André Olsens dagsorden i øjeblikket, at trafikken også skal gå den anden vej.

- Vi har været tidligt ude i forhold til at få de spillere, vi gerne ville have. Det gør, at vi synes, at vi har en god trup, så lige nu er der meget arbejde med, at vi skal have udlejet og solgt nogle spillere. Vores fokus er, at vi skal have bragt antallet af spillere i vores trup ned, siger Inge André Olsen.

Lige nu tæller AaB's superligatrup 27 spillere, men Vladimir Prijovic, Robert Kakeeto og Marcus Hannesbo er blevet hjemme fra AaB's træningslejr i forsøget på at finde klubber, hvor vejen til spilletid er kortere.

- Vi skal vel ligge på 24-25 spillere, når man tæller målmændene med, men det kan variere lidt. Det kommer jo også an på, om vi har en spændende spiller på akademiet, som måske har brug for en måned eller to, før han skal rykkes op.

- Det skal der være plads til. Vi rykkede Anders Noshe op, selv om han kun er 16 år, og man måske godt kunne sige, at han kunne bruge seks måneder mere på akademiet. Men de bedste unge spillere skal vi have op tidligt, så de får den erfaring, og det skal der være plads til, siger Inge André Olsen.

Det er dog ikke kun i yderkanten af superligatruppen, at der kan ske forandringer. Inge André Olsen er stadig i forhandlinger om salg af flere af holdets stamspillere. Tidligere på sommeren har han blandt andre afvist bud på Iver Fossum og Louka Prip.

- Der er stadig forhandlinger om nogle af vores spillere, men forhandlinger kan jo foregå på mange måder. Jeg sidder jo her i Polen, så det er ikke, sådan at jeg sidder og forhandler om en spiller over en kop kaffe om aftenen, men telefonen er jo opfundet.

- Vi har afvist nogle bud, men der er stadig interesse for flere af vores spillere, og jeg vil tro, at vi ender med at sælge i hvert fald en, siger Inge André Olsen.

Sker det, er det dog sandsynligt, at AaB går på transfermarkedet for at finde en afløser.

- Det arbejder vi jo parallelt med. Hvis Iver Fossum bliver solgt, kigger vi på, hvem afløseren skal være. Hvis det er Pedro Ferreira eller Malthe Højholt er situationen en anden, og hvis det er Milan Makaric er det et tredje scenarie. Det skal vi have en plan klar for, siger Inge André Olsen.

Han vil dog ikke helt udelukke, at AaB kan finde på at bringe en ekstra forstærkning ind uden spillersalg først.

- Vores forretningsmodel tilsiger selvfølgelig, at der både skal sælges og købes spillere, og at der skal være balance i vores forbrug af penge. Vi har arbejdet med at få så meget som muligt på plads hurtigt, så træneren kunne få en god opstart, men hvis der findes noget spændende på markedet, vil vi jo altid vurdere det. Lige nu mener vi dog, at vi har en så god trup, at vi skal kunne sammensætte en god sæson, siger Inge André Olsen.

Transfervinduet lukker først ved indgangen til september.