AaB-sportschef ser tegn på bedre tider: Forskellige formationer bliver en styrke

FODBOLD:Med en 2-1-sejr onsdag aften over Vejle Boldklub står AaB stadig med mulighed for at vinde 3F Superligaens kvalifikationsspil og dermed tilspille sig en playoffkamp om en plads i kvalifikationen til den nye europæiske turnering Conference League.

Det afgøres på mandag i en direkte duel mod SønderjyskE, men vigtigst af alt giver AaB's spillemæssige udvikling tegn på bedre tider. Det mener sportschef Inge André Olsen.

- Siden marts har det bedste, vi kunne opnå, været syvendepladsen, så det går vi selvfølgelig efter, men jeg er først og fremmest optaget af, at vi udvikler os.

- Vi lavede mod Vejle også fejl, vi skal lære af, og da vi blev 11 mod 10, skulle vi jo have lukket kampen til 3-1 og 4-1 i stedet for at risikere noget til sidst, men overordnet var det en fin kamp. Vi viser, at vi kan dominere kampe og skabe chancer, og det er vejen til at samle mange point i fremtiden, siger Inge André Olsen.

Selv om resultaterne har været svingende, er han helt sikker på, at AaB er på rette spor under ledelse af Martí Cifuentes, der blev ansat som cheftræner ved årsskiftet.

- Da vi startede forårssæsonen, havde vi også nogle fine perioder i en del kampe, men vi fik ikke nok point, og det påvirker selvfølgelig os alle. Så begik vi den fejl at være lidt usikre på vores identitet, men på det sidste synes jeg, vi har spillet nogle fine hjemmekampe.

- Vi har stadig meget at gå på på udebane i forhold til at spille med samme selvtillid, mod og tempo, så vi kommer til at skabe nok chancer, siger Inge André Olsen.

Da AaB onsdag slog Vejle, foregik det i en 3-4-1-2-formation, og det var en forandring i forhold til weekendens 1-1-kamp mod AC Horsens. De hyppige formationsændringer har været et gennemgående tema under Martí Cifuentes, men det er ikke et udtryk for, at AaB-holdet fortsat leder efter sin identitet, mener Inge André Olsen.

- For mig fortæller en formation ikke noget om hverken spillestil eller identitet. Det er et tal. I moderne fodbold skal man være fleksible, og modstanderne forbereder sig jo også på os, så jeg ser det kun som en styrke på sigt, at vi kan være fleksible og har spillere, der kan spille forskellige positioner, siger Inge André Olsen.

Så på sportschefens bundlinje står, at AaB er på rette vej.

- Som hold ønsker vi at presse højt og aggressivt, men vi har været udfordret i spillet med bolden. Når man presser højt, er det jo for at vinde bolden, og så skal man også kunne spille med den. Vi bliver bedre og bedre i den fase, men det skal vi fortsætte med, for der er stadig noget vej at gå, siger Inge André Olsen.