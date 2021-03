AaB-sportschef vil se mere fra hele klubben: - Alle skal kigge sig i spejlet

FODBOLD:Med niendepladsen i Superligaens grundspil misser AaB sin målsætning i Inge André Olsens første fulde sæson som sportschef i den nordjyske klub.

Ifølge nordmanden skal AaB nu kigge bagud.

- Vi får, som vi fortjener. Der var en stor mulighed for at komme med i top-seks, men vi viste, at vi ikke er stærke nok. Der er ingen lappeløsninger, og vi skal være bevidste om, at Superligaen er tæt. Der kommer hold bagfra, så vi må arbejde stenhårdt for at forbedre os og komme med bedre præstationer, lyder det fra sportschefen.

- Det er nemt at sige, at målet er syvendepladsen. Men det er vigtigt, at vi arbejder hårdt på træningsbanen og bygger på spillet, så vi kan sætte os i en bedre situation, tilføjer han.

Han pointerer således, at der også skal fokuseres på ikke at komme i nedrykningsfare. Inden slutspillets begyndelse er der otte point ned til Lyngby på den ene nedrykningsplads.

- Man kan aldrig være sikker på noget. Der skal hårdt arbejde til, og alle skal kigge sig i spejlet, siger han.

Er du begyndt at spekulere på, om Cifuentes er den rette mand i AaB?

- Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi indser, at det ikke er én mand, der har ansvaret for at komme i top-seks. Jeg har et stort ansvar, og vi var flere om at ansætte Martí. Han skal have tid til at bygge holdet op. Spillerne skal også tage et ansvar, og så skal vi vise os fra en bedre side de kommende uger, siger Inge André Olsen.

AaB fik ellers den behøvede hjælp fra FC Nordsjælland, da de slog SønderjyskE i deres indbyrdes kamp. Men da AaB ikke formåede at vinde over OB, som ikke kunne nå mesterskabsspillet, endte FC Nordsjælland med at tage turen i top-seks sammen med Brøndby, FC Midtjylland, AGF, FC københavn og Randers.