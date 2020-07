AaB-sportschef efter Okore-sag er lukket: Det er fantastiske nyheder

FODBOLD:- Det er helt fantastiske nyheder. men det var også de forventede nyheder.

Sådan lyder det fra AaB-sportschef Inge André Olsen, efter Nordjyllands Politi fredag besluttede at afslutte efterforskningen i den mulige matchfixing-sag mod Jores Okore, som politiet har efterforsket siden slutningen af maj.

Politiet blev involveret i sagen, fordi man havde oplevet et mistænkeligt spilmønster hos bookmakerne på, at Jores Okore skulle have en advarsel i udekampen mod OB i oktober sidste år. En advarsel han fik i kampens overtid.

Men fredag blev sagen skrinlagt, uden der er blevet rejst sigtelse. Og Jores Okore er dermed helt og aldeles frikendt.

- Det har været utroligt hårdt. I sådan en sag skal man altid tænke på, at der er et menneske bagved. Og selvom jeg synes, at Jores har tacklet hele sagen flot, så er der da ikke nogen tvivl om, at det har været hårdt for ham, siger sportschefen.

- Da først politiet blev involveret kunne vi jo ikke gøre andet end at afvente og så bakke op om vores spiller, og det her var hele tiden det facit, vi forventede, siger han.

Jores Okore har hele vejen igennem sagen fået fuld opbakning fra AaB, og han har også spillet fra start i stort set samtlige kampe siden da.

- Men det har været hårdt for ham. Nogle steder var han jo nærmest hængt ud som kriminel, uden der var faldet nogen dom eller rejst en sigtelse. Det vil være svært for alle, lyder det fra Inge André Olsen.

AaB spiller næste kamp søndag på hjemmebane mod Brøndby.