AaB stadig uden anføreren

FODBOLD: AaB må fortsat undvære anfører Rasmus Würtz, når de mandag får besøg af Silkeborg i Alka Superligaen. Den normale anfører og oprydder på midtbanen er endnu ikke tilbage på træningsbanen i kølvandet på den fiberskade, han pådrog sig i en kamp mod AC Horsens 18. august.

- Han arbejder virkelig hårdt på at blive klar, og det er en fornøjelse at se. Men jeg tør endnu ikke sætte dage på, hvornår han er tilbage, siger cheftræner Morten Wieghorst.

Marco Meilinger, Michael Lansing, Oliver Abildgaard og Marco Ramkilde er heller ikke kampklare endnu, og de er derfor også ude af truppen mod Silkeborg.

Til gengæld er Edison Flores tilbage, efter at han har været hjemme på landskampsopgaver for Peru. Her har han nettet i to VM-kvalifikationskampe, og denne gang er han ikke kommet skadet tilbage.

- Hans fysiske tilstand er også bedre nu end i sidste sæson, og det hjælper ham, når han skal restituere mellem kampene. Den største udfordring lige nu er jetlagget. Han var tilbage i Aalborg fredag aften, og vi har haft en tæt dialog med ham siden. Han ser ud til at være fint med her søndag, så det er positivt, siger AaB’s cheftræner.

Det er mandag 19.00, at AaB møder Silkeborg på Aalborg Portland Park.