AaB stadig uden flere profiler i sidste testkamp

FODBOLD:AaB må fortsat undvære profilerne Lucas Andersen og Rasmus Thelander, når de tirsdag aften spiller den sidste testkamp, før det igen er alvor i Superligaen.

Duoen var på træningsbanen mandag, men de var ikke med i selve holdtræningen og er ifølge cheftræner Jacob Friis ikke i spil til tirsdagens møde med OB i Odense.

- Det er dog planen, at Lucas Andersen skal træne med på onsdag, mens Thelander nok må vente en uge mere, siger AaB-træneren.

Mandag opstod der desuden tvivl om Magnus Christensens deltagelse mod OB. Sidstnævnte udgik før tid af mandagens træning, men cheftræner Jacob Friis vurderer dog ikke, at der var tale om noget alvorlig, men at midtbanespilleren alligevel skal stå over testkampen.

Heller ikke Aramis Kouzine kan spille kampen, og angriberen er ifølge Jacob Friis formentlig ude resten af sæsonen.

Det er tirsdag kl. 18.00, at AaB tørner sammen med fynboerne.