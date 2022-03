AaB-status før Brøndby-brag: Seks spillere sat ud af spillet

FODBOLD:AaB-træner Lars Friis har ikke mange valgmuligheder, når han skal sætte sin trup til søndagens møde med Brøndby på et tæt pakket Aalborg Portland Park.

Hele seks etablerede navne er sat ud af spillet - med Gudmundur Thórarinsson som seneste spiller på skadeslisten. Islændingen fik ellers en lovende debut i 3-2-sejren over OB tidligere på ugen.

- Han har lidt efterslæb fra den kamp og har desuden noget sygdom, så han er desværre ikke disponibel, siger cheftræner Lars Friis.

I forvejen er Pedro Ferreira og Rufo sat ud af spillet med skader, mens Rasmus Thelander og Malthe Højholt begge er i karantæne mod Brøndby. Her sidder anfører Lucas Andersen også ude, da han fortsat er ved at bygge formen op ovenpå en korsbåndsskade.

- Det er stadig en rigtig fin trup, jeg råder over, men der kommer selvfølgelig til at være flere U19-spillere med også. De bliver dog udtaget, fordi de er gode nok til at blive bragt ind i kampen, understreger AaB-træneren.

Der er kampstart mod Brøndby søndag kl. 14.30 på Aalborg Portland Park.