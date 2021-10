AaB-status før mandagens AGF-brag: - Det er en luksuriøs situation

FODBOLD:Der er godt nyt fra AaB's superligalejr før mandagens udekamp mod AGF i 12. spillerunde.

Ved aalborgensernes afsluttende træning var det kun langtidsskadede Lucas Andersen, der ikke var i fuld vigør. Dermed står cheftræner Martí Cifuentes med gode kort på hånden til den næsten udsolgte kamp i Aarhus.

- Det er virkelig gode nyheder, selvom vi nu har været rimeligt forskånet for skader i denne sæson, siger spanieren, mens han med den ene hånd lader som om, han banker under et bord.

- Anders Hagelskjær havde lidt problemer i løbet af ugen, men han trænede med i dag (søndag, red.) og havde en god fornemmelse. Så det er en luksuriøs situation, at jeg kan vælge næsten frit ud fra en meget konkurrencedygtig trup, tilføjer AaB-træneren.

Den spanske offensiv-spiller Rufo er i denne uge vendt tilbage til træningsbanen efter tre måneder ude med en knæskade, og han har ikke mærket nogen problemer.

- Han har gennemført alle træninger, men han er stadig ved at bygge det sidste på sin form. Derfor tænker vi lidt mere langsigtet med ham end AGF-kampen. Omvendt så ville han godt kunne bidrage, hvis vi skulle få brug for ham til truppen, forklarer Martí Cifuentes, der dog har valgt at se bort fra spanieren.

Kampen mellem AGF og AaB fløjtes i gang mandag kl. 19 på Ceres Park, og kampen kan følges i livebloggen på nordjyske.dk eller ses på TV3 Sport.