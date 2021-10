AaB-stopper måtte forlade torsdagens træning

FODBOLD:AaB-træner Martí CIfuentes kunne glæde sig over, at stort set alle mand var på træningsbanen torsdag formiddag.

Alle AaB-spillere, der havde været i kamp for diverse landshold var vendt friske og frejdige hjem til Hornevej, hvor der var grundlag for at gå til den under træningen. Eneste malurt i bægeret var noget, der i første omgang blev takseret som et mindre uheld af Martí Cifuentes, der dog ikke skulle nyde noget af at lege doktor og fælde en endelig dom.

- Anders Hagelskjær gik ind fra træningen, fordi han fik et vrid i den ene ankel, så det må vi lige afvente en melding på. Jeg håber ikke, at det er noget alvorligt, men det sundhedsstaben vurdere. Derudover er alle landsholdsspillerne kommet hjem i god forfatning, siger Martí Cifuentes, der særligt hæfter sig ved en enkelt af de tilbagevendte spilleres gøren og laden i landskampspausen.

- Tim Prica er glad. Det er forhåbentlig et boost for Tim, at han fik scoret et vigtigt mål for det svenske U21-landshold mod Italien. Det er jo sådan med angribere, at de ofte bliver bedømt på, om de scorer mål og ikke på, om de ellers spiller godt, siger Martí Cifuentes.

- Jeg kan da håbe på, at han kan tage det med videre hjem til klubben. Det er altid et godt signal, når en angriber scorer et mål, og Tim arbejder hårdt, så han fik sendt et godt signal med sit mål, siger AaB-træneren.

Helt så godt gik Iver Fossums og Mathias Ross' landsholdsaktiviteter ikke.

- Det er en skam, at Iver Fossum og Mathias Ross ikke kom i kamp, mens de var væk, men de er kommet hjem med god energi, og vi kan da trøste os med, at de ikke er blevet ramt af skader, mens de var afsted, siger Martí Cifuentes.

Den AaB-spiller, der fik mest spilletid i nationaltrøjen, var Aleksandar Trajkovski. Hans landskampsforløb kunne ikke være timet meget bedre set med AaB-briller.

- Aleksandar Trajkovski har nok haft den hårdeste tur i forhold til rejsetid, men han spillede kun Nordmarkedoniens første kamp, og så sad han på bænken i den anden kamp mod Tyskland, så umiddelbart ser han meget frisk ud. I det hele taget ser alle de hjemvendte spillere ud til at være kommet godt igennem deres aktiviteter, og der skal ikke herske tvivl om, at vi som klub gerne vil have spillere på diverse landshold.