AaB-substitutter greb chancen - Det giver Cifuentes særligt én udfordring

FODBOLD:AaB lykkedes igen - efter fire kampe uden sejre - med at hive en sejr hjem, da klubben besejrede FC Nordsjælland med 2-0 på udebane søndag.

Inden kampen havde AaB-spillerne været i aktion to gange indenfor blot fire dage, og derfor var det også naturligt, at cheftræner Martí Cifuentes havde flere ændringer med i sin startopstilling.

Det var blandt andet AaB-profilen Kasper Kusk, der igen havde fundet vej til startelleveren efter en lang periode på bænken. Og han blev også sat i søgelyset i den forlængede spilletid af første halvleg, da han fik fremprovokeret et omdiskuteret straffespark. Men VAR der egentlig straffe ifølge AaB-spilleren?

- Jeg har ikke set situationen efter, men jeg følte egentlig godt, at de kunne dømmes i situationen, fortæller Kasper Kusk, der ikke kan forholde sig yderligere til episoden.

Pladsen i startopstillingen var til stor glæde hos AaB-spilleren, der ikke har startet inde siden 24. juli, hvor klubben mødte FC Midtjylland hjemme.

- Det var dejligt, og det havde jeg glædet mig meget til. Det er lang tid siden, jeg har startet inde, og det sætter jeg selvfølgelig bare pris på, lyder det fra den glade AaB-spiller.

Kampen endte med tre point til nordjyderne, der havde tabt de sidste tre kampe og var røget ud af Sydbank Pokalen. Derfor var sejren i Farum særlig vigtig.

- Det var en meget vigtig sejr. Vi tager herover og vinder på en dag, hvor vi ikke rammer vores højeste niveau, så det viser, at vi har fået samlet en god gruppe af spillere, som vil det rigtig meget, fortæller Kasper Kusk.

Kasper Kusk har tidligere udtalt til Nordjyske, at han ikke var utilfreds med sin plads på bænken, og at han måtte gribe sine chancer, hvilket gjorde kampen mod nordsjællænderne ekstra vigtig for AaB-spilleren, der også selv følte, at han lykkedes med opgaven på Right To Dream Park Søndag.

- Selvfølgelig er det vigtigt at få muligheden. Man vil altid gerne spille så meget man kan, og jeg brænder stadig utrolig meget for at spille for AaB. Jeg tager alle de minutter og kampe jeg kan få, og jeg glæder mig hver eneste dag til at komme på arbejde.

- Jeg synes egentlig, at jeg fik vist mig fornuftigt frem. Vi havde ikke bolden så meget, men jeg prøvede så meget, som jeg kunne, og jeg synes egentlig at der var gode takter hen ad vejen, fastslår Kasper Kusk.

Tim Prica scorede målet til 2-0 kort efter, at var blevet skiftet ind. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021

Cheftræner Martí Cifuentes var også tilfreds med indsatsen og alle sine indskiftere - herunder Kasper Kusk.

- Han klarede det rigtig fint i dag sammen med resten af fyrene. Det var ikke rigtig en kamp, hvor han kunne skinne igennem, da vi ikke havde bolden så meget, men generelt gjorde han det rigtig fint og kæmpede godt, fortæller cheftræneren, der også forklarer sine grunde til den ændrede startopstilling.

- Generelt var det fordi, der er mange spillere, der arbejder hårdt, og at det her var en hård uge med tre kampe på syv dage. Nogle af spillerne havde spillet meget i ugen og virkede trætte, samtidig med at flere havde vist sig godt frem til træningerne, så de fik chancen i dag (søndag, red.), forklarer han.

Med flere gode indhop fra AaB-bænken befinder Martí Cifuentes sig også i en anden situation, hvor det er nogle anderledes problemer, som trykker på.

- Der var helt sikkert vigtigt, at der er gode indhop, da vi vidste, at det var en krævende uge. Alle gjorde det rigtig godt, og det beviser, at der er en stor konkurrence i truppen, hvilket jo bare er et luksusproblem for mig som træner. Samtidig er der kæmpe cadeau til spillerne, fordi de alle ved, at de vil få chancen og spilletid, understreger AaB-træneren.

Efter blot 18 minutter måtte Martí Cifuentes skifte Anders Hagelskjær ind i stedet for Daniel Grandli, der ligesom Kasper Kusk, havde fundet vej ind i startopstillingen. Det blev en kort stund for forsvarsspilleren, der blev skadet, og måtte derfor udgå.

- Daniel Granli måtte forlade banen, da han slog sin ankel og var i smerte, Så vi er nødt til at tjekke, hvordan han har det. Forhåbentlig er han ikke skadet og klar til næste kamp, men vi må vente og se, fortæller cheftræneren.

