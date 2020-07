AaB Support Club: Dårlig dialog og unødvendig magtanvendelse

FODBOLD:AaB Support Club (ASC) - superligaklubbens officielle fanklub - mener, at megen af tilskuerballaden i forbindelse med pokalfinalen mellem AaB og SønderjyskE kunne være undgået.

I en pressemeddelelse undrer foreningen sig over, at ingen sagde fra overfor de tæt stående stemningsskabende fans, før der var spillet en halv time af finalen.

- Så ville man fra kontrollørernes side have om-organiseret folk, så man skulle sidde på sin tildelte plads. Det er en vanskelig øvelse at klare, når kampen er i gang. Havde man ønsket det, kunne man have taget dialogen allerede før kampen, for der var situationen fuldstændig den samme, oplyser ASC.

Fanklubben understreger, at en kerne på cirka 45 frivilligt forlod stadion, da de ikke ønskede at efterleve retningslinjerne. Derfor forstår man heller ikke den måde, de siden blev mødt med hunde og stave udenfor stadion, hvor de til slut blev sat i futtog med armene bundet på ryggen af strips.

- Vi er nødt til på det skarpeste at tage afstand fra den magtanvendelse, vi overværede, og som i flere tilfælde også er dokumenteret med videoer, som florerer på de sociale medier. Vi er af den klare opfattelse, at anvendelsen af magt kunne være undgået med rettidig omtanke og dialog.

- Vi vil i den forbindelse genre rose de medrejsende kontrollører fra Aalborg, som igennem hele forløbet opførte sig godt og havde en rigtig fornuftig tilgang til situationen, lyder det i pressemeddelelsen.