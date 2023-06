AaB tænder de røde lamper: Stor bøn til billetholdere

AALBORG:Der er over 12.000 billetter i omløb til lørdagens skæbnekamp mod Silkeborg IF, men AaB har fortsat en stor opgave i at få stadion fyldt op. Det er nemlig ikke sikkert, at alle sponsorer og sæsonkortholdere benytter de tildelte billetter, og det vil den pressede superligaklub gerne imødegå ved at opfordre til at give sin billet videre, hvis man ikke selv skal på stadion.

I et par artikler på AaB's hjemmeside kan man læse om, hvordan man kan give sin billet videre i systemet, så alle pladser bliver udnyttet.

- Vi mærker en massiv interesse for kampen. Det gik stærkt efter kampen i Lyngby, så nu er alt udsolgt, men vi har skrevet rundt til vores sponsorer og sæsonkortholdere for at opfordre dem til at give billetter videre, hvis de ikke selv skal bruge dem. Vi vil så gerne have stadion fyldt op til den her kamp, siger AaB's direktør Jesper Dalum.

Der er arrangeret en storstillet fanmarch, og fanzonen udenfor stadion åbner klokken 11.30, så der er lagt op til en potentiel festdag. Der bliver dog næppe fest, hvis det ender med, at AaB rykker ned.

- Der er ekstremt meget på spil for en klub af vores størrelse. Det er vi alle meget bevidste om, og nu ser vi sådan set bare frem til at få det afgjort. Naturligvis håber vi på en lykkelig udgang på sæsonen. Det er en meget speciel uge her ude på anlægget. Vi har en del arbejde, men vi går bare og venter på kampen, siger Jesper Dalum, der nok er i samme båd som mange AaB-fans.

Om det lykkes at få alle billetter aktiveret er et godt spørgsmål, men det ligger helt fast, at der kommer mange mennesker til fodbold på Aalborg Portland Park. Derfor er AaB-direktøren også ude med en opfordring.

- Kom i god tid. Vi åbner portene til stadion klokken 12.30. Vi er klar på, at vi får mange på besøg, men derfor er det stadig en god ide at komme i god tid, siger Jesper Dalum.

Hvis det skulle ende med en degradering til 1. division, er AaB også klar på at imødegå eventuelle uroligheder.

- Vores sikkerhedschef tager sine forholdsregler, og da vi i forvejen ved, der kommer mange mennesker på stadion, har vi også ekstra vagter på, så det skal vi også nok være klar til, men nu håber vi på en sejr, så vi kan få en festlig dag, siger Jesper Dalum.

Hvis du ikke har sikret dig billet til kampen, så kan du se opgøret på Gammel Torv, hvor der er storskærms-arrangement. Det er gratis at deltage i den begivenhed.