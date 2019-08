AaB tæt på at præsentere Thelander

FODBOLD: AaB skal angiveligt være tæt på at hente endnu en forstærkning i dette transfervindue, da nordjyderne inden alt for længe vil præsentere Rasmus Thelander på en fri transfer. Det skriver TV3 SPORT.

De skriver videre, at forsvarsspilleren har haft så stort et ønske om at vende tilbage til AaB, hvor han spillede fra 2012-2015, at han har afvist et økonomisk bedre tilbud fra en stor Superliga-klub.

Rasmus Thelander har haft en hektisk tilværelse i hollandske Vitesse, hvor han på det seneste har været helt ude af kamptruppen. Vitesse har meddelt på twitter, at de har givet midterforsvareren fri fra træning, så han kan få sit klubskifte igennem.