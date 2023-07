AaB tæt på salg: Konkret bud på bordet

AALBORG:Der har gennem flere år været udenlandsk interesse for AaB's målmandstalent Theo Sander, men der har længe manglet et konkret bud på fodboldklubbens bord. Det er nu kommet, oplyser AaB i en fondsbørsmeddelelse.

- AaB har modtaget et konkret bud på U/19-landsholdsmålmand Theo Sander og har indledt realitetsforhandlinger med en klub om en mulig transfer. Der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået, lyder det fra klubben.

Tidligere på sommeren blev Theo Sander kædet sammen med et skifte til den italienske storklub Inter, og der har også været rapporteret om engelsk interesse.

Målmanden kom allerede som 12-årig til AaB fra Gug Boldklub og står som 18-årig noteret for for 15 officielle kampe for aalborgenserne. Han har kontrakt med AaB til udgangen af januar 2025.

Aalborgenserne oplyser, at et eventuelt salg af Theo Sander ikke forventes ikke at påvirke forventningerne til årets resultat, da man allerede har budgettet med spillersalg. Klubben har altså stadig udsigt til et gigantisk minus på mellem 35 og 45 millioner kroner for regnskabsåret 2023.