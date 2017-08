AaB tæt på svensk målmand

FODBOLD: AaB står i øjeblikket kun med én superligamålmand på holdkortet. Reservemålmand Michael Lansing er sat ud af spillet på ubestemt tid på grund af en rygskade, og det får nu AaB til at handle.

Ifølge den svenske avis Expressen og NORDJYSKEs oplysninger, forsøger aalborgenserne at købe svenske Jacob Rinne i belgiske KAA Gent. Der mangler dog fortsat nogle detaljer, så et skifte ventes tidligst at falde på plads torsdag.

Den 24-årige svensker skiftede i sommeren 2016 til Gent fra Örebro for en pris på omkring otte millioner danske kroner. Her er det siden blot blevet til 13 ligakampe for belgierne, og dermed er målmandens markedsværdi også faldet en del.

Udover Michael Lansings skade er AaB også i en situation, hvor man har lovet at hjælpe førstemålmand Nicolai Larsen til udlandet, hvis det rigtige tilbud kommer. Det øger behovet for endnu en målmand i truppen.

Jacob Rinne har spillet en enkelt A-landskamp for Sverige og adskillige ungdomslandskampe.

AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde ønsker ikke at bekræfte den snarlige spillerhandel.