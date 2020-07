AaB tager en snak med en udenlandsk investor

FODBOLD:Superligaklubben AaB har besluttet sig for at tage en snak med en udenlandsk investor, der har vist interesse for at skyde penge i klubben. Det oplyser Torben Fristrup, formand for AaB, i en pressemeddelelse.

Drøftelserne sker med baggrund i en ekstraordinær generalforsamling, der blev holdt i 2019. Her åbnede aktionærerne for, at AaB kan udvide aktiekapitalen, og det er med baggrund i den generalforsamling, at klubben nu går i gang med at snakke med den udenlandske investor.

Drøftelserne skal klarlægge, om klubbens og investorens forventninger til målsætning, kemi og betingelser for samarbejdet stemmer overens.

Pengene fra en aktieemission skal bruges til at realisere AaB's ambition om, at klubben fra 2022 skal være et permanent top-4 hold i Superligaen.

Drøftelserne kommer ikke til at få indflydelse på de forventningerne til regnskabet for 2020, man tidligere har meldt ud. Derudover har klubben ingen kommentarer til meddelelsen, og vil ikke kommentere yderligere før der er noget nyt at melde ud, skriver AaB i pressemeddelelsen.