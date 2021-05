AaB tager vigtigt skridt mod overlevelse: Vinder den tredje kamp i træk

FODBOLD:Kristi himmelfart eftermiddag var der atter fodbold på Aalborg Portland Park.

AaB's kvinder tog således imod B.93 i nedrykningsspillet.

Det var det aalborgensiske hjemmehold, der lagde bedst ud med en stor chance til Sofie Lybæk efter otte minutters spil. Chancen opstod efter en dårlig clearing af Østerbro-mandskabet, men AaB'erne kunne ikke nå at opfange den gyldne mulighed.

AaB - B.93 1-0 Mål: 1-0 Cornelia Kramer (73. minut) Advarsler: Sarah Jankovska, B.93 (58. minut), Linea Lundbo Jørgensen, AaB (80. minut) VIS MERE

Efter 24 minutter måtte 18-årige Mathilde Rasmussen forlade banen på grund af en skade. I hendes sted blev Julie Arnesen sat på banen.

Gæsterne fra hovedstaden kom bedre med og satte sig på overvejende dele af spillet i anden halvleg, mens AaB lukrerede på flere kontrastød.

Det gav pote, da aalborgenserne pressede højt. Cornelia Kramer udnyttede gæsternes boldtab og sendte et tørt hug i mål.

I kampens døende minutter fik B.93 bragt sig i flere gunstige positioner til en udligning, men AaB, der blot har lukket tre mål ind i nu seks kampe, stod godt imod.

Cornelia Kramers mål blev det eneste i kampen, og dermed stryger aalborgenserne op på andenpladsen i rækken med 13 point efter seks kampe.

Andetsteds vandt Odense Q med 6-0 over Sundby. AaB skal en tur til netop Odense på søndag, og de to klubber kæmper for henholdsvis overlevelse og nedrykning i Gjensidige Kvindeligaen. Odenseanerne er på tredjepladsen med 12 point efter seks kampe.