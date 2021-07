AaB takkede nej: Nu har Samuelsen fundet sig en ny klub

FODBOLD:Det blev til 14 kampe for norske Martin Samuelsen for AaB i foråret.

Den norske offensivspiller var udlejet fra Championship-klubben Hull City, men han fortsætter hverken i Aalborg eller hos Yorkshire-klubben.

Derimod tager han tilbage til, hvor det hele startede. Således er han torsdag formiddag blevet præsenteret hos norske FK Haugesund, der har flere danske spillere i truppen i form af Mikkel Desler, Benjamin Tiedemann Hansen og Peter Therkildsen.

Angriberen lægger ikke skjul på, at det har været vigtigt at komme tilbage i vante og trygge rammer.

- Det har været helt essentielt. Det var hovedårsagen til, at jeg kom tilbage, og jeg tror det vil hjælpe mig til at spille god fodbold og få det bedste ud af mine kvaliteter, siger Samuelsen til sin nye klubs hjemmeside.

- Martin har ydet sit bidrag og har momentvis demonstreret sit store potentiale, men i første omgang har vi valgt ikke at kigge hans vej i forbindelse med planlægningen af fremtiden, sagde AaB-sportschef Inge André Olsen tidligere på foråret, da det blev offentliggjort, at klubben ikke vekslede lejeaftalen til et permanent skifte.

Martin Samuelsen, der er 24 år, har fået to A-landskampe for Norge, mens det er blevet til 36 kampe på ungdomslandsholdene.

Samuelsens kontrakt med FK Haugesund gælder til udgangen af 2022.

Hold dig opdateret om AaB - Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.