AaB-talent dobbelt målscorer i testkamp

FODBOLD:Et navnestærkt reservehold fra AaB testede onsdag aften formen mod Vejgaards 2. divisionshold i fodbold. Det udløste en 2-0-sejr til superligaholdet i tusmørket på Vodskov IF's kunstgræsbane.

Søren Tengstedt lavede begge målene i kampen, der blev afviklet over to gange 35 minutter.

1-0 blev sat ind efter en bolderobring højt på banen, hvorefter han fladt sparkede bolden ind i det lange hjørne.

AaB-angriberens anden scoring faldt efter fornemt forarbejde af Kasper Kusk, så Tengstedt blot skulle snitte bolden i et tomt net.

AaB spillede testkamp i Vodskov mod Vejgaard B. Fotos: Claus Søndberg

Forinden burde Lasse Storvang dog have bragt Vejgaard foran, men Andreas Hansen pillede angriberens friløber.

I anden halvleg var der længere mellem chancerne, og da bolden endelig kom i nettet via prøvespilleren Aramis Kouzine, blev der vinket for offside.

I kampens sidste minut fik Søren Tengstedt chancen for at blive noteret for et hattrick, da AaB fik straffespark, men Vejgaards reservekeeper Nicolaj Jørgensen pillede flot scoringen.