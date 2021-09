AaB-talent klar til at gribe chancen - så tæt er han på en superligadebut

FODBOLD:Casper Gedsted og resten af AaB's reserver spillede torsdag eftermiddag den første reserveholdskamp i denne sæson, og det blev et knebent nederlag på 1-0. Randers havde dog også flere etablerede superliganavne med, mens AaB's hold overvejende var U19-spillere.

Casper Gedsted fik tidligere på sommeren opfyldt en stor drøm, da han blev rykket op i AaB's superligatrup på en fem-årig kontrakt. Selvom superliga-debuten stadig venter det unge talent, så er han fortrøstningsfuld i forhold til at få sin chance for AaB.

- Den har været lige om hjørnet et par gange, så jeg tænker snart, at den kommer, og jeg er optimistisk. Så handler det bare om at gribe chancen. Det er noget, jeg har drømt om siden jeg var en lille knægt, så det håber jeg lykkes, siger han.

Nu er den 19-årige wingback kommet godt i gang med tilværelsen på Hornvej som fast mand i superligatruppen, og det er en hverdag, han sætter stor pris på.

- Det har været sindssygt fedt at prøve mit niveau på en højere hylde, og gutterne derude er jo virkelig søde og har taget godt imod mig. Det er bare fedt at konkurrere med de bedste i hele landet, så det er jeg meget beæret over, understreger han.

Det unge talent kunne også endelig - efter flere kampe på AaB-bænken - sætte fod i en kamp for førsteholdet, da holdet spillede mod FIUK Odense i Sydbank Pokalen. Her fik Casper Gedsted sin officielle debut, hvilket kun har givet ham mod på mere.

- Det var fedt at få debut, og det er noget, jeg er meget stolt over. Så kan det godt være, at det var mod et serie 1-hold, men det ændrer ikke på, at det er noget, jeg har drømt om i rigtig lang tid. Så det er klart, at hvis det er Superligaen, så skal man lige være lidt mere oppe på tæerne i forhold til et serie 1-hold, men det var virkelig fedt at få debut, og så kan jeg bare smage endnu mere blod i forhold til at få min superligadebut, konstaterer han.

I sin opstart med superliga-truppen har den nye AaB-back også for alvor kunne mærke den niveauforskel, der er mellem første- og U19-holdet. Dog ser han det som en klar fordel for sin udvikling og store drøm.

- Man er klart mere oppe på tæerne end med U19, for man bliver smadret, hvis man ikke er klar, og derfor har jeg mentalt udviklet mig helt vildt. Samtidig vænner ens krop sig også til, at det er mere fysisk. I starten var det rigtig hårdt, men man kommer mere ind i et flow, så vænner man sig til det.

- Det defensive er nok en af mine svagheder. Jeg er relativt ny på backpositionen, så jeg skal lige vænne mig til de defensive principper, men jeg føler, jeg udvikler mig ekstremt hurtigt, for man bliver straffet, hvis ikke man står rigtigt i de defensive kæde. Når man bliver testet af på den øverste hylde, udvikler man sig bare så meget, forklarer han.

Han anerkender dog også sine styrker, som han mener kan være med til at gavne AaB, når han en gang får sin chance på holdet.

- En af mine styrker er klart, at jeg er en meget offensiv back. Wingback er min favoritposition, og der kan jeg især bidrage med min aggressivitet og fart offensivt, og så vil jeg også gerne med op, hvor det er sjovt, fastslår han.

