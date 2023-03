AaB-talent får chancen fra start i Odense

ODENSE:18-årige Oliver Ross får fredag aften sin fjerde ligakamp fra start i den bolchestribede AaB-trøje. Offensivspilleren starter nemlig inde på udebane mod OB.

Det gør han, efter Iver Fossum har pådraget sig en skade i ugens løb og dermed ikke er i truppen til den afgørende kamp i ræset for at undgå nedrykning. Mandag fik Oliver Ross knap en halv times spilletid mod FC Midtjylland på Aalborg Portland Park og har altså overbevist trænerstaben om at få en startplads.

Derudover er der ikke flere ændringer på holdet, som skal op imod fynboerne på Nature Energy Park. I truppen er Andreas Poulsen tilbage, men han indtager en plads på bænken i stedet for på venstre back.

De udvalgte 11 i startopstillingen til aftenens udekamp mod OB



Kampstart er kl. 19.00 på Nature Energy Park



Kampstart er kl. 19.00 på Nature Energy Park

Følg opgøret direkte på TV3 Sport, Viaplay eller P4

AaB stiller dermed i følgende opstilling (4-3-3): Theo Sander - Kilian Ludewig, Lars Kramer, Rasmus Thelander, Daniel Granli - Oliver Ross, Malthe Højholt, Lucas Andersen - Louka Prip, Nicklas Helenius, Allan Sousa.

Kampen kan du følge fra klokken 19 i nedenstående liveblog. Efter opgøret kan du læse analyse og reaktioner samt se karakterbogen på nordjyske.dk.