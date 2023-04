Live: AaB jagter livsvigtige point i Silkeborg

SILKEBORG:AaB fortsætter den skæbnesvangre kamp for overlevelse i Superligaen, og her har cheftrænervikaren holdt fast i det meste. Der er dog to markante ændringer i forsvaret.

Her mangler Rasmus Thelander, der afsoner karantæne efter sin advarsel i seneste ligakamp mod FC Midtjylland. I stedet er 18-årige Sebastian Otoa hoppet ind i midterforsvaret i selskab med Lars Kramer, mens Jakob Ahlmann efter en skadesplaget uge erstattes af Daniel Granli på venstre back.

Længere fremme får de offensive spillere genvalg, hvor Nicklas Helenius er på toppen og serveres af Allan Sousa og Louka Prip på kanterne. Inde på midtbanen er trioen Malthe Højholt, Iver Fossum og Younes Bakiz genvalgt.

Slutteligt er det formstærke Kristoffer Pallesen, som indtager højre back, mens Nico Mantl på ny vogter målet for nordjyderne og henviser Theo Sander til bænken. Ved siden af Sander er Kasper Jørgensen tilbage i truppen og kan altså få comeback i form af en indskiftning efter en længere skadesperiode.

Hos Silkeborg IF er det den tidligere AaB-målmand Nicolai Larsen, som står i målet. Derudover er nordjyderne Søren Tengstedt og Lukas Klitten henvist til bænken hos AaB's guldtræner fra 2014, Kent Nielsen. Til gengæld er Kasper Kusk valgt til startopstillingen mod sine tidligere holdkammerater.

Kampen kan fra startfløjt klokken 19 følges i den nedenstående liveblog.