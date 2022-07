Live: Følg AaB's kamp mod FC København

FODBOLD:Sæsonens første hjemmekamp byder på en yderst vanskelig opgave for AaB. Her venter FC København på den modsatte banehalvdel, og ligesom nordjyderne har mesterholdet noget at revanchere efter en sløj sæsonpremiere.

AaB-træner Lars Friis har til søndagens kamp på et udsolgt Aalborg Portland Park valgt at ændre på to på pladser i forhold til de 11, der fik lov til at begynde premierekampen i Viborg.

Anfører Lucas Andersen er med i startopstillingen for første gang siden forårets kamp i Randers, da han måtte udgå med en skade. Han skubber Louka Prip ud på bænken og indtager pladsen på venstre kant.

Den helt store nyhed i forhold til søndagens startopstilling finder man dog længst fremme, hvor Anosike Ementa for første gang er at finde i AaB's startopstilling. Han sender dermed Milan Makaric på bænken.

AaB's defensiv er uændret i forhold til sæsonpremieren i Viborg. Det vil sige Posavec på mål bagved en bagkæde bestående af Pallesen og Ahlmann på hver sin back, og Mathias Ross og Lars Kramer i midterforsvaret.

Den centrale midtbane, som havde det svært mod Viborg har også fået genvalg. Det vil sige Pedro Ferreira ligger og sweeper af for Malthe Højholt og Iver Fossum.

Højrekanten besættes ligesom i Viborg af Allan Sousa.

Der er kampstart klokken 18, og du kan følge en liveblog, der lægges ind i denne artikel til kampstart.