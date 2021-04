AaB-talent har kæmpet sig tilbage: Blev skånet i svær periode

FODBOLD:For første gang i halvanden måned var Marcus Hannesbo i AaB's startopstilling, da det fredag aften blev 1-1 i udekampen mod Vejle Boldklub.

I de seneste fem kampe er det blot blevet til sammenlagt 52 minutters spilletid, men i Vejle var 18-årige Hannesbo med fra start til slut.

- Det var rigtig dejligt at spille en masse minutter igen. Det har jeg set frem til, så nu skal jeg bare bygge på frem mod næste kamp, siger Marcus Hannesbo, der endda kunne være blevet matchvinder, da Lucas Andersen i anden halvleg lagde en stor chance til rette for ham.

Allan Sousa nåede dog tilbage og fik blokeret, mens Marcus Hannesbo var ved at lægge an til sin afslutning.

- Jeg havde ingen idé om, at der kom en mand bagfra. Jeg ville lige lægge bolden til rette for så at knalde den ind, men jeg må tage ved lære af, at der ikke er tid til det. Man vil altid gerne være matchvinder, så det er pissetræls, at det ikke lykkedes, men jeg må score næste gang, siger Marcus Hannesbo.

Trives i ny position

Da teenageren i begyndelsen af året første gang bed sig fast på AaB's hold, var det som en offensiv kantspiller, men i Vejle var udgangspunktet i størstedelen af kampen som venstre wingback.

- Jeg synes, at wingbacken passer rigtig godt til mig. Jeg kan godt lide at modtage bolden og have hele banen foran mig. Det giver mig mulighed for at komme ud at løbe med modstanderen, og det passer godt til mig, siger Marcus Hannesbo.

Han håber nu at have genvundet den startplads, som han havde i begyndelsen af forårssæsonen, men siden mistede.

- Det har selvfølgelig været frustrerende at gå fra at starte inde i de første seks kampe for så slet ikke at komme ind i de næste tre, men jeg har lært af det. Hvis jeg ikke er der 100 procent hver gang, kommer der en med 110 bag dig, siger Marcus Hannesbo.

Han fortæller dog også, at AaB-træner Martí Cifuentes satte ham udenfor for at skåne ham i en svær periode.

- Han fortalte, at han ikke ville bruge mig i den periode, hvor holdet var under meget pres. Jeg er ny i truppen, så han ville sætte mig uden for det pres, som holdet gennemgik på det tidspunkt, siger Marcus Hannesbo.