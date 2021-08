AaB-talent klar til landsholdstjeneste

FODBOLD:Lige nu knokler Theo Sander på i den daglige AaB-træning, hvor han med længder er truppens ”Benjamin” med sine blot 16 år.

I næste uge venter der stortalentet en anderledes men ikke desto mindre meget spændede oplevelse, når han er en del af den U17-landsholdstrup, der er udtaget til at spille to kampe mod Østrig.

De to kampe spilles på nordjysk græs, da første møde finder sted i Skagen næste fredag, mens der et par dage senere spilles i Frederikshavn.

Det betyder, at Theo Sander kan se frem til godt med støtte fra venner og familie, der for første gang får lov til at opleve keeperen i nationaldragten.

- Det er specielt. De første gange var der corona, så der var slet ikke tilskuere. Nu er der tilskuere, og så er det oven i købet i Nordjylland. Det gør det bare til noget særligt for mig, siger Theo Sander, der er den eneste AaB-spiller i U17-landsholdstruppen.

Han står noteret for to af de seks landskampe, som årgang 2005 har spillet.

- Det er en kæmpe ære de to gange, jeg har gjort det. Det er også kæmpe stort at høre nationalmelodien. Det er en følelse, man ikke kan beskrive. Det er noget, som mange kæmper for at få lov til at prøve, så det er bare noget særligt, siger Theo Sander.

AaB-keeperen er oppe mod hård konkurrence. Der er nemlig usædvanligt mange gode keepere i netop Theo Sanders årgang. Blandt andet Aske Leth Andersen fra Silkeborg, der ligesom Theo Sander går for at være lidt mere end et gennemsnitstalent.

- Det med at konkurrere med og mod de bedste i landet på sin årgang er en stor ting. Det er en fed udfordring, og jeg glæder mig til at få lov til at være en del af den her landsholdstrup. Vi har en virkelig stærk gruppe spillere, siger Theo Sander.

Årgang 2005, som udgør U17-landsholdet er fyldt med store talenter. Faktisk tales der flere steder i det danske talentmiljø om, at årgangen er et godt stykke over middel - uden at den når den ekstremt stærke årgang 2003’s niveau.

- Vi har været i Tyskland og Portugal som U16-landshold. Vi har fået nogle gode resultater med hjem. Det er en meget stærk gruppe spillere, og jeg er stolt af at være en del af den gruppe, siger AaB-keeperen.

Han er en af de få spillere på det nuværende U17-landshold, der på nuværende tidspunkt har nogenlunde fast træning på seniorniveau. Det er et godt rygstød at have med til sådan en landsholdsopgave.

- Jeg kan kun sige, at jeg udvikler mig helt utroligt meget ved at træne med superligaen. Der er en verden til forskel på tempoet, og jeg lærer så meget af det, siger AaB’s U17-landsholdsmålmand.

Den første af de to U17-landskampe spilles i Skagen fredag den 3. september, mens den anden kamp spilles mandag den 6. september i Frederikshavn.