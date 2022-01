AaB-talent lejes ud resten af sæsonen

FODBOLD. Som forudset af Nordjyske er AaB's unge, talentfulde venstrekant Marcus Hannesbo på vej til FC Fredericias hold i 1. division.

Han lejes ud for resten af sæsonen i håb om, at han får mere spilletid dér:

- Marcus har allerede opnået minutter i en del kampe for AaB, men i håbet om at sikre endnu mere kontinuerlig spilletid i det kommende halve år har vi i fællesskab vurderet, at en udlejning til FC Fredericia giver rigtig god mening, siger AaB's sportschef Inge André Olsen.

Marcus Hannesbo skiftede i 2013 - i en alder af 11 år - til AaB fra partnerklubben Støvring I.F., og debuten for AaB’s bedste mandskab kom i marts 2020 i kvartfinalen i Sydbank Pokalen mod FC København.

Det 19-årige talent har også optrådt i tre ungdomslandskampe for Danmark.

- Jeg synes, der venter mig en spændende udfordring, som forhåbentlig kan give gode oplevelser og bidrage til FC Fredericia og min egen udvikling, siger Marcus Hannesbo i en pressemeddelelse.

Han er noteret for 32 officielle kampe og fire scoringer for AaB.