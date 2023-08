AaB-talent må gerne danne præcedens: Sportschef håber på mere trafik

Syv point efter tre kampe fortæller en utvetydig historie om en fremragende og meget overraskende indledning på den nye sæson.

Ingen havde budgetteret med, at Vejgaard Boldspilklub tre runder inde i genfødslen som divisionsklub ville blande sig i toppen af 3. division. Det er ikke desto mindre tilfældet.

Størstedelen af besætningen er den samme, som inden sommerferien sikrede oprykningen fra danmarksserien, men der er dog gået enkelte nye matrosser ombord på Vejgaard-skibet, der for alvor har vind i sejlene for tiden.

Cheftræner Nickolaj Jonstrup får lige nu tingene til at gå op i en højere enhed, og det skaber ikke mindst glæde hos sportschef Søren Andersen.

- Det er et drømmescenarie for os, at vi står i den her situation. Det giver noget arbejdsro, for det ville nok have skabt lidt stress hist og her, hvis vi eksempelvis ikke havde fået point i de første kampe, og som oprykker ved du, at det altid vil være en risiko, siger Søren Andersen.

Spændende forstærkning

Tilgangen op til den nye sæson har været til at overse, men én ny spiller har dog gjort særdeles positiv reklame for sig selv.

Noah Holmstrøm skiftede i sommerpausen AaB's U19-hold ud med Vejgaards 3. divisionshold, og det har været et skifte, der har vakt stor begejstring hos Søren Andersen.

- Vi må bare sige, at Noah har været én stor succeshistorie hos os indtil videre. Han er så dygtig, at jeg allerede nu godt tør sige, at han har niveau til mere end 3. division, så vi er bare glade for, at vi har ham nu, siger Søren Andersen.

Han understreger, at man i Vejgaard håber på at kunne være med til at udvikle Noah Holmstrøm til et højere niveau, for hvis han bliver en succeshistorie, så kan det bane vejen for andre unge spillere, der har fået fodboldopdragelsen i AaB.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg håber, vi kan få flere spillere fra AaB's talentafdeling i fremtiden. Vi kan forhåbentlig blive et springbræt for dem, der har brug for at prøve noget andet, når de er færdige med ungdomstiden i AaB. Nu har vi fået Noah til klubben, og han kan helt sikkert udvikle sig godt her og få en god indledning på sin seniortid hos os, siger Søren Andersen.

AaB har selv gang i et spændende projekt med mange unge og sågar også udenlandske spillere på klubbens danmarksseriehold, hvor Casper Fallingbord og Bo Zinck skal være med til at sikre et højt udviklingsniveau. Spørgsmålet er imidlertid, om udsigten til divisionsfodbold og guleroden ved at være en del af et førstehold kan lokke nogle talenter til at vælge Vejgaard over eksempelvis AaB's danmarksseriehold.

Den lovende sæsonstart får sportschefen til at drømme søde drømme om en plads i top seks, men omvendt ved han også godt, at det er et stærkt selskab, som de rendyrkede nordjyske amatører er havnet i.

- Det kunne være fantastisk, hvis vi kunne komme med i top seks efter grundspillet, for det ville give noget ro til at udvikle holdet. Vi er stadig helt nye i det her selskab, men vi har troen på, at vi kan være med her. Det har indledningen også vist os, siger Søren Andersen.

Næste opgave for Vejgaard er en udekamp mod hæderkronede Frem, der trods status af nedrykker fra 2. division ligger sidst efter tre runder med nul point.