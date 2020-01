AaB-talent skal på besøg i engelsk storklub

FODBOLD:Normalt gør Marius Jacobsen sig på AaB's U17-hold, men i februar venter der den 16-årige forsvarsspiller en stor oplevelse.

Den engelske storklub Tottenham har inviteret ham til en uges prøvetræning, og det tilbud har Marius Jacobsen takket ja til.

- Det bliver helt sikkert fedt og meget lærerigt. Jeg tror, at de har inviteret mig, fordi de så mig spille, da jeg var med U16-landsholdet i England i august. Jeg glæder mig til at komme over og måle mig med de bedste, siger Marius Jacobsen.

Marius Jacobsen bor i Hobro, hvor han også spillede for Hobro IK i sine første ungdomsår, inden turen i 2016 gik til AaB. Nu håber han, at prøvetræningen kan kaste et skifte til England af sig.

- Det er det, jeg håber på, men jeg forventer det ikke. Bare fordi man skal til prøvetræning, er der langt fra nogen garanti for noget. Jeg skal træne med deres U17-hold, og jeg forventer, at niveauet er højere end det, jeg er vant til, siger Marius Jacobsen.

Han tager sin far og sin agent med på turen, og han er glad for, at AaB har velsignet, at de 5. februar rejser til London.

- Normalt giver AaB ikke lov til, at man kan tage til prøvetræning, men det har de gjort denne gang, fordi det er så stort. Det er jeg selvfølgelig glad for, siger Marius Jacobsen.