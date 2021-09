AaB-talent storspillede mod historisk stærk modstander

FODBOLD:AaB's sportschef Inge André Olsen var der, superligaholdets målmandstræner Poul Buus var der også, da AaB's U19-hold skulle møde de kommende danske mestre i U19-ligaen fra FC København.

Der er kun spillet fem runder i denne sæsons U19-liga, men FC København ligner alt andet lige holdet, man skal overhale, hvis man vil til tops i den landsdækkende ungdomsrække.

Ikke alene har FCK samlet en stamme af stærke spillere fra det historisk gode 2003-kuld. Man har også suppleret med en række nordiske spillere, der hører til på et meget højt niveau.

Læg blandt andet mærke til navnet Hákon Haraldsson, der meget vel kan blive næste spiller fra løvernes imponerende rugekasse, der følger i fodsporene på Rasmus Højlund, William Bøving og Victor Kristiansen, der har alderen til stadig at være med på U19-niveau.

Netop islandske Haraldsson, der i øvrigt har fælles fortid med nyindkøbet Isak Bergmann Johannesson i Akranes, scorede kampens eneste mål, da løveungerne var på besøg i Aalborg.

FC København stillede også op med U17-spilleren Roony Bardghji, der har været meget omtalt grundet et uomtvisteligt talent, men det var nu ikke ham, der var mest iøjnefaldende på et velspillende løvehold.

AaB forsøgte ihærdigt og prisværdigt at følge et spilkoncept, der ligger tæt på førsteholdets, men FC København var oftest i stand til at presse bagspillet og dermed erobre bolden højt. Til AaB's ros skal det siges, at man også fik spillet sig igennem FCK-presset flere gange.

- I sådan en kamp må vi tage de små sejre. Det var glædeligt at se, at vi var i stand til at spille os ud af et ellers godt struktureret pres. Vi frustrerede FCK-spillerne en overgang, og det må vi tage med videre, ligesom jeg noterede mig, at vi fik presset dem lidt mod slutningen af kampen, siger Kim Leth, AaB's U19-træner.

Normalt ville sådan en opsummering af en AaB-præstation ikke danne grundlag for tilfredshed, men det gør den efter denne kamp.

- Jeg må bare sige, at det her FCK-hold i mine øjne er det stærkeste ungdomshold, vi har set i Danmark. Det er et imponerende niveau, de har. Når det er sagt, så synes jeg, vi forsøger at byde dem op til dans, og vi lykkedes også med nogle ting i vores spil, siger Kim Leth, der særligt havde grund til at rose U17-keeperen Theo Sander, der uden sammenligning var banens bedste spiller med stribevis af sikre indgreb. Det var en målmandspræstation på et meget højt niveau, som Poul Buus sikkert også noterede sig.

- Det var dejligt at se Theo præstere på det her niveau i kamp. Vi ser det i dagligdagen til træning, men at han hiver sådan en kamp frem mod et godt hold som FC København er bare fedt for ham og os, siger Kim Leth, der også fandt grund til at rose en tidligere FCK- og nuværende AaB-spiller.

- Sebastian Stahlfest på den centrale midtbane spillede en flot kamp med meget få fejl, siger Kim Leth.

AaB's U17- og U15-hold havde kampfri i denne weekend. På lørdag gæster AaB's tre ældste talenthold Fredensvang, hvor AGF venter.