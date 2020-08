AaB-talent: Vendsyssel er ikke et skridt nedad for mig

FODBOLD:Anders Bærtelsen fik blot fire førsteholdskampe i sin første sæson som fuldgyldigt medlem af AaB’s superligatrup, og fredag skiftede han efter eget ønske til Vendsyssel FF i NordicBet Ligaen (1. division).

- Jeg ser det ikke som et skridt nedad, hvis jeg kommer til at spille fast i Vendsyssel. Det er vigtigt for min udvikling, at jeg nu får noget spilletid, og det så meget svært ud i AaB, siger den 20-årige forsvarsspiller.

Han kender både cheftræner Lasse Stensgaard og assistenttræner David Olsen fra sin tid i AaB, og derfor var han ikke i tvivl om, at han skulle sætte kursen mod Vendsyssel - selvom andre klubber har henvendt sig.

- De kender mig, og jeg ved også, hvad de står for. Det har også været vigtigt for mig, og jeg tror på, at jeg kan få fast spilletid deroppe, siger Anders Bærtelsen, der slår fast, at hans drøm om at spille fast i Superligaen stadig lever i bedste velgående.

Vil gerne sikre kontinuitet

Cheftræner Lasse Stensgaard glæder sig over tilgangen af en spiller, der gennem sine ungdomsår var en profil på DBU’s landshold. Han tror så meget på Anders Bærtelsen, at klubben har givet forsvareren en fireårig aftale.

- Vi vil gerne sikre noget kontinuitet via nogle længere aftale, så vi ikke hele tiden skal ud og finde nye spillere. Vi vil også gerne vise Anders, at vi tror på ham, og at han med sine 20 år har fremtiden foran sig. Vi har også været på udkig efter netop en type som ham, der er en offensivt balanceret forsvarer. Det er et godt match i forhold til de øvrige typer, vi har i truppen, siger VFF-træneren.

Vendsyssel FF og Anders Bærtelsen har mandag første træning efter sommerferien.