AaB-talent viser store fremskridt på seniorplan

GISTRUP:Vinden var igen en faktor, da AaB's reserver og talenter var i kamp i Future Cup'en mod AC Horsens. Ligesom fredagens superligakamp mod AGF blev mandagens kamp stærkt påvirket af en strid vind.

Den havde tydelig indvirkning. Det så man, da AC Horsens scorede kampens eneste mål. Aron Sigudarson sparkede et frispark i mål. 10 meter inde på egen banehalvdel fik AC Horsens et frispark efter 37 minutters spil. Det sparkede Sigudarson i mål, mens Nico Mantl så alt andet end overbevisende ud i den sammenhæng.

Mere overbevisende så det til gengæld ud, da unge Anders Noshe kom på banen efter pausen. U17-spilleren leverede noget af det bedste, der er set fra ham på seniorplan.

Med vinden i ryggen forsøgte AaB at trykke AC Horsens tilbage på banen, og den mission lykkedes. Faktisk så godt, at Anders Noshe leverede to stærke aktioner, der begge burde have resulteret i en AaB-scoring.

Først løb han fra en Horsens-spiller, inden han leverede et perfekt indlæg til Allan Sousa, der på en eller anden måde formåede at brænde den gigantiske chance.

Få minutter efter var der en ny stor chance, som Noshe var arkitekten bag. Han tilkæmpede sig et straffespark, som Sousa blev sat til at sparke. Men i bedste Preben Elkjær-stil blev bolden sendt over mål af brasilianeren.

Hvis AaB havde håbet på, at nogle af superligareserverne kunne tanke noget tiltrængt selvtillid, så gik det lige modsat. Folk som Nico Mantl, Allan Sousa og Anosike Ementa fik slet ikke det ud af reserveholdskampen, som man fra AaB's side kunne have ønsket sig. I stedet kan man roligt konstatere, at Nico Mantls aktiekurs i AaB tog endnu et dyk trods flere fine redninger var der nemlig også et par slemme fejl i løbet af kampen.

Sousa fik heller ikke forløst noget som helst via de 90 minutter. Det samme kan siges om Oliver Ross og Younes Bakiz. Defensivt stod Lars Kramer og Kristoffer Pallesen begge fint i billedet, så Kramer gjorde i hvert fald sit til at komme i betragtning til kampen mod FC København.

Det kommer Anders Noshe næppe, men den unge AaB-kant leverede et fint indtryk, og det var faktisk noget af det bedste, der er set fra hans fødder i seniorsammenhæng.

- Det er ærgerligt, at vi ikke fik scoret, men jeg er også bare glad for, at jeg kan være med til at fremtvinge de situationer, som vi kom i. Vinden spillede en stor rolle, men det var jo lige for begge hold. For mig var det bare en fordel, at vi havde medvind, så jeg kunne få nogle bolde i dybden. Det lykkedes meget godt, så jeg er fint tilfreds.

Klar udvikling

Anders Noshe er kun 17 år, men hans fart og evner på bolden er uomtvistelige kvaliteter. De har dog været svære at få øje på, da Noshe tidligere trænede med AaB's superligatrup.

- Førhen havde jeg ikke den store indflydelse på spillet. Nu gør det bare, at jeg kan se, at jeg har gode aktioner, der kan ende i et mål. Sådan noget betyder meget for mig, siger den unge AaB-spiller, der kan mærke, at det går i den rigtige retning.

- Før kæmpede jeg med at være med på det her niveau. Nu kæmper jeg ikke så meget med det mere. Nu handler det mere om, at jeg skal kæmpe for at komme til så mange afgørende aktioner som muligt, og det er et helt andet udgangspunkt. Jeg føler selv, at det generelt ser bedre ud nu, siger Anders Noshe.

I efteråret var det langt fra den bedste udgave af Anders Noshe, man fik at se, hvis man så ham i aktion på forskellige AaB-hold. Formnedgangen kan sagtens have noget at gøre med den manglende kontinuitet, der prægede Noshes fodboldhverdag, da han lidt blev kastebold mellem forskellige hold.

- Det er svært, fordi der ikke er så meget kontinuitet over det. Den ene weekend skal jeg spille på det ene hold, og den næste weekend på det andet hold. Jeg prøver bare at tilpasse mig til det hold, jeg skal spille for. Jeg synes stadig, det er godt for mig at få en bid af kagen via seniorfodbold i en tidlig alder, for det viser mig, hvad det kræver at være med, siger Anders Noshe.

Han har netop været afsted med det danske U17-landshold, hvor det også blev til en scoring mod Sydkorea. Den succes har blot understreget, at Anders Noshe er i langt bedre forfatning nu, end han var i efteråret.

- Det er vigtigt, at jeg spiller med selvtillid, så kan jeg nemlig gøre noget med bolden. Den selvtillid har jeg savnet lidt på det seneste, men nu er jeg begyndt at spille med noget selvtillid. Det kan jeg også se på mit spil, siger Anders Noshe.