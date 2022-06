AaB-talentchef: - Det har været en udfordrende sæson

AALBORG:Hverken AaB's U15, U17 eller U19-hold har resultatmæssigt leveret varen i denne sæson. Lørdag lukkede man sæsonen med udekampe mod FC København for U15 og U17-holdets vedkommende.

Mens løvernes U17-hold kunne lade sig hylde som dansk mester, så kan man i AaB-lejren notere sig en historisk dårlig sæson målt på resultater.

- Det har været en udfordrende sæson for os. Der er ingen tvivl om, at vi skal blive mere konkurrencedygtige i fremtiden. Vi skal have styrket vores trupper. Der skal ikke herske tvivl om, at vi har højere ambitioner end at ligge i den tunge ende i alle tre rækker, siger Jacob Larsen.

- Jeg håber, at vi kan skabe større konkurrence i vores trupper, så vi kan højne træningsintensiteten og kvaliteten. I den sidste ende handler det hele om, at vi gerne skal sikre, at vi også i fremtiden kan levere spillere til førsteholdet, siger AaB's talentchef.

Det har dog ikke kun været negative historier for AaB-akademiet i denne sæson. Trods dårlige resultater på banen er det nok så vigtigt blevet til nye akademispillere i superligatrøjen.

- Det betyder så utroligt meget for os, at vi har set Oliver Ross bide sig fast på førsteholdet, og så har flere andre fået debut. Det er en stor gulerod i det daglige arbejde, siger Jacob Larsen, der også hæfter sig ved, at AaB har fået en førsteholdstræner, der vil og kan bidrage til talentarbejdet.

- Det er en kæmpe gevinst, at vi har fået Lars Friis ind som førsteholdstræner set ud fra et talentudviklings-synspunkt. Han har en masse viden om talentudvikling, som kommer klubben til gode, og han forstår vigtigheden af talentarbejdet. Den retning, som Lars er med til at sætte nu, kommer til at få kæmpe betydning også længe efter, han ikke er træner i klubben, siger Jacob Larsen.