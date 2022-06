AaB afgjorde DM-titel med flot sejr

AALBORG:Det var top mod bund, der mødtes, da AaB's U15-hold fik besøg af OB's ditto. Inden opgøret var OB nummer to i rækken med en teoretisk chance for at overhale FC Nordsjælland på førstepladsen. Omvendt var AaB's U15-hold også nummer to, men det var set fra bunden, hvor kun AC Horsens havde samlet færre point sammen.

Det ændrede sig dog efter de 80 minutters fodbold. De resulterede nemlig i en AaB-sejr på 2-1. Det betød dels, at AaB overhalede SønderjyskE i tabellen, og det betød også, at FC Nordsjælland endegyldigt kan kalde sig dansk U15-mester i denne sæson.

Emil Nymann gav AaB en drømmestart, da han efter mindre end 10 sekunders fodbold bragte AaB foran. Den føring fik OB's topscorer William Martin dog udlignet et kvarter inde i kampen.

OB var det bedst spillende mandskab med et klart højere teknisk niveau, men AaB-spillerne leverede en helstøbt holdindsats, som i sidste ende udmøntede sig i et sejrsmål fra Malthe Holt i anden halvleg. OB forsøgte at komme tilbage, men det blev ved et forsøg på stolpen. Derudover havde AaB's defensiv helt styr på fynboernes tilnærmelser.

- Det betyder meget for os, at vi kan gå ud og levere en god præstation og ikke mindst en sejr mod et af rækkens bedste hold. Vi mødte et virkelig godt spillende OB-hold, men gutterne skal have ros for at levere et udtryk, som nærmer sig det, vi forbinder og forventer af et AaB-hold, siger træner Dennis Deleuran, der fremhæver matchvinder Malthe Holm og keeper Bertil Grønkjær.