AaB-talenter blev ufrivilligt part i farce

AaB's tre ungdomshold i de landsdækkende ligaer skulle en tur til Haderslev for at møde Sønderjyskes ditto, men det endte med, at det kun var to af de tre AaB-hold, der kom i aktion.

Mens såvel AaB's U15 og U17-hold begge tog sejre med hjem fra Haderslev, så måtte U19-holdet nøjes med en lang næse.

Ikke fordi man havde tabt, men fordi man ikke havde fået spillet sin planlagte kamp mod Sønderjyske.

- Det endte med, at dommeren ikke godkendte banen til at spille kamp på, og så kunne vi ellers rejse hjem igen, siger AaB's U19-træner Lars Noer.

Forklaringen på den manglende godkendelse til kamp var nogle store huller i hver sin ende omkring straffesparksfeltet på den udvalgte kunstgræsbane. Efter inspektion vendte kampens dommer tommelfingeren ned.

- I løbet af ugen var der blevet ændret spillested. Det tænkte vi ikke nærmere over, men jeg kan da sige så meget, at de faciliteter, som vi kom ned til, lod en del tilbage at ønske. Jeg vendte lige situationen med vores to rutinerede holdledere Carl Åge Jensen og Per Bach. De konstaterede begge, at de aldrig har oplevet noget lignende, siger Lars Noer.

- Det samlede indtryk er, at det er meget langt fra det niveau, som vi normalt afvikler U19-ligakampe på. Vi befinder os trods alt på et niveau, hvor der er en vis professionalisme i måden, som der arbejdes på, så derfor ærgrer det os, at vi løb ind i den oplevelse, som var under al kritik, siger Lars Noer, der samtidig ærgrer sig over den spildte bustur til Haderslev.

- Det var en træls måde at bruge en dag på, for vi havde sat næsen op efter tre sejre på stribe i Haderslev. Nu må vi finde ud af, hvor og hvornår kampen skal afvikles, siger Lars Noer.

AaB-træneren lægger ikke skjul på, at han gerne ser en løsning, hvor AaB undgår endnu en tur til Haderslev.

- Vi har et presset program, så det passer os dårligt, hvis vi skal have en hverdagskamp i Haderslev. Der er også et økonomisk spørgsmål, for skal vi have ekstra omkostninger, når det er Sønderjyskes bane, der ikke bliver godkendt til at spille på? Vi er i dialog med Sønderjyske, og jeg håber, at vi hurtigt finder en løsning, siger Lars Noer.

Han og resten af AaB-holdet havde set frem til at komme i kamp. Mens Sønderjyske eksempelvis har spillet otte kampe i sæsonen, har AaB blot spillet fire kampe. Det har blot kastet et point af sig og en øjeblikkelig sidsteplads som en naturlig konsekvens af den magre pointhøst.

- Vi havde virkelig set frem til den her kamp, for vi trængte til at komme i kamp. Derudover havde vi fået grønt lys til eksempelvis at spille Mads Bomholt 90 minutter, så det er på flere måder en skam for os, at vi ikke kom i kamp, siger Lars Noer.