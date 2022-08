AaB-talenter er klar til sæsonpremiere

AALBORG:11 nye spillere er der gået ind i omklædningsrummene, der huser AaB's U17 og U19-hold i denne sommerpause.

De er primært hentet til fra sjællandske klubber, som er landet på Hornevej, og det første indtryk har ubetinget været positivt.

- Der er ingen tvivl om, at de nye spillere er kommet ind og har været med til at hæve niveauet. Det har generelt set fint ud. De har positioneret sig godt i spillertruppen, og der er ingen tvivl om, at de kommer til at hjælpe os, siger AaB's nye U19-træner Lars Noer.

- Vi har lagt os fast på en klar retning, som vi gerne vil have vores hold til at forfølge. Vi skal være kendetegnet ved en dynamisk spillestil, hvor vi gerne skal blive bedre til at dominere kampene på bolden, men omvendt ved vi også, at vi i nogle kampe kommer til at møde bedre hold, så det handler også om, at vi skal kunne omstille os, siger Lars Noer.

Det er fire år siden, han senest var en del af AaB's talentafdeling, og han kan sagtens mærke, at det er en anden størrelse, han er kommet tilbage til.

- Nu skal jeg i høj grad også være leder. Leder for et helt team af trænere og specialister omkring holdet, og så er der selvfølgelig hele mandskabsdelen ved at stå som cheftræner for en stor spillertrup, siger Lars Noer.

Hans vigtigste opgave vil altid være at skubbe de ældste talenter det sidste stykke ind i AaB's førsteholdstrup, men der er heller ingen tvivl om, at resultaterne på U19-niveau skal være bedre, end de var i den seneste sæson. Her sluttede AaB sidst i ligaen.

- Vi har brug for bedre resultater. Gode resultater er også en indikator på, at det går bedre for den enkelte spiller, så vi skal vinde flere kampe. For med sejre kommer den udvikling, som vi gerne vil have vores spillere til at gennemgå. Som akademi vil vi også gerne nærme os de bedste klubber. Det er der, vi føler, vi skal høre til, siger Lars Noer.

Prøvetræner i Wolfsburg

Mens det er gået nemt med at integrere de fem nye U19-spillere, har der været lidt mere slinger i valsen for de nye U17-spillere.

- Vi har et par af dem, som har kæmpet lidt med nogle skader og noget efterslæb, men det skal helt sikkert nok blive godt, siger U17-træner i AaB Theis Larsen.

Han har blandt andet fået en spændende ny angriber ind i Bertram Skovgaard, der er kommet til fra B93. Han har i den forgangne uge været til prøvetræning i Wolfsburg. En understregning af, at det er en spændende angriber, som AaB har fået fat på.

- Bertram har faktisk også kæmpet lidt med noget skadesværk, så det er ikke så meget, jeg har fået set ham, og nu har han været i Wolfsburg, men han har dog nået at bekræfte indtrykket fra vores scouting af ham, siger Theis Larsen.

AaB's tre hold i de landsdækkende U-DM-rækker lægger ud med kampe mod Lyngby.