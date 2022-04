AaB-talenter fik vestjysk fisk på krogen

ESBJERG:Hverken Esbjerg eller AaB er alt for godt kørende i de tre landsdækkende ungdomsligaer. Derfor var de to traditionelle talentfabrikker henvist til tre bundkampe i hinandens selskab.

Den tvekamp kom AaB samlet set bedst ud af. Faktisk var det meget tæt på, at det var blevet rigtig godt at køre hjem fra Esbjerg for de bolsjestribede talenter.

AaB's U19-hold var nemlig blot få minutter fra at sikre en 3-2-sejr, men mod kampens slutning fik Esbjergs Oliver Svendsen udlignet til 3-3.

Inden da havde AaB i to omgange været foran med to mål. Oscar Meedom havde bragt AaB foran, og Magnus Koch havde fulgt op ved at score til 2-0. Oliver Svendsen og Malthe Kristensen fik udlignet for Esbjerg, men da Emil Nymann Andersen scorede til 3-2 med lidt over 10 minutter tilbage, lignede det igen tre point til AaB.

Det lavede Oliver Svendsen som sagt om på, og derfor måtte AaB her nøjes med det ene point.

Lidt bedre gik det for U15-holdet, der spillede 1-1 i ordinær tid. Christian Tcacenco noterede sig for AaB's 1-1-scoring. Grundet det uafgjorte udfald skulle kampen finde en vinder efter straffesparkskonkurrence, som det er reglen i U5 og U17-ligaen. Her vandt AaB, og dermed får man to point.

- Vi leverede en fin første halvleg, og vi kunne godt have afgjort kampen. Det er altid noget, at vi fik de to point, men det vigtigste er helt klart, at vi kan se fremskridt hos den enkelte spiller, siger AaB's U15-træner Dennis Deleuran.

AaB's U17-hold prøvede noget så sjældent som at stille op til en kamp som favorit. Den uvante rolle blev håndteret nogenlunde.

- Vi vandt kampen, og det kan vi naturligvis kun være tilfredse med. Vi kan dog ikke være tilfredse med den mængde chancer, som vi gav væk. Den del var ikke godkendt, siger Theis Larsen, der er U17-træner.

Han kunne se Emil Nymann bringe AaB foran inden pausen, og efter en række justeringer blev det lidt bedre fra AaB's side efter pausen.

- Vi var lidt mere i kontrol med spillet efter pausen. Vi tillod ikke Esbjerg at komme til ligeså mange chancer, som de kom til i første halvleg, siger Theis Larsen.

Han kunne se Magnus Jensen lukke og slukke til 2-0 i det 90. minut.

- Vi er glade for sejren, og det var vigtigt, at drengene fik vist, at de også kan vinde en kamp, som de på papiret bør vinde. Når det er sagt, så gav vi for meget væk, og det skal vi have rettet op på. Jeg hæfter mig trods alt ved, at vi er på rette vej, og i forhold til at få gjort spillerne klar til U19, så ser det godt ud, siger AaB-træneren.

Med U17-holdets sejr har man fået kontakt til et stort midterfelt. Både U19 og U15 ligger næstsidst i de respektive rækker. Næste opgave bliver en hjemmekamp mod FC Midtjylland om en uge.