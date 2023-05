AaB-talenter fortsætter fremgang: AGF fik kærligheden at føle

AARHUS:AaB's tre ældste talenthold var en tur i Aarhus for at dyste mod AGF i de landsdækkende ungdomsturneringer.

Den lørdagsudflugt kom der seks AaB-point ud af. Kun U19-holdet fik ikke noget med fra Aarhus. Det blev til et 0-3-nederlag til Lars Noers tropper.

Noget bedre gik det for både AaB's U15 og U17-hold. For U15-holdets vedkommende blev det til en 2-1-sejr efter et stort comeback i de sidste minutter.

AGF var kommet i front, men med lidt under 10 minutter tilbage af kampen udlignede Christian Tcacenco til 1-1 for AaB, og med et minut tilbage af den ordinære tid scorede Alvar Jensen til 2-1 for AaB.

Dermed vandt AaB-holdet så at sige kampen om det jyske mesterskab, for AaB og AGF er klart de to bedste jyske hold i U15-rækken, der domineres af tre sjællandske klubber og OB.

- Det var en meget fin U15-kamp, hvor begge hold var gode i presspillet. Det afstedkom en del fejl, men det var mest på grund af godt presspil. Det var to hold, der stod godt til hinanden, og det var langt hen ad vejen en lige kamp. Jeg synes dog, at vi fik et lille overtag mod kampens slutning, siger AaB's U15-træner Dennis Deleuran.

Han roser U14-keeper Villads Berthelsen, der stod en flot kamp i AaB-kassen.

- Han kunne ikke gøre noget ved AGF's mål, som kom efter en opspilsfejl fra os. Derudover stod han en flot kamp. Jeg vil også rose vores udskiftningsspillere, for de kom ind og gjorde en kæmpe forskel, siger Dennis Deleuran, der oplevede en kæmpe lykkerus, da Alvar Jensen gjorde det til 2-1.

- Det var en kæmpe forløsning. Det viser også noget karakter hos drengene med den måde, som de var i stand til at vende kampen på i slutningen, siger Dennis Deleuran.

AaB bider nu AGF i haserne i tabellen, hvor AGF ligger nummer fem, og AaB seks.

- Det vil være mere end godkendt, hvis vi kan slutte i top fem, og det er målsætningen nu. Vi får svært ved at komme højere op i tabellen, for de øverste hold smider ikke mange point, siger Denis Deleuran.

Stærk U17-præstation

AaB's U17-hold havde ikke den normale cheftræner Theis Larsen med i Aarhus grundet barsel, men i hans fravær stod den normale assistenttræner Rasmus Dalgaard med ansvaret. Det slap han rigtig godt fra.

AaB dominerede stort set kampen fra start til slut. Det er i sig selv en bedrift fra AaB-holdet, der er i gang med en fantastisk udvikling.

- Det var i anden halvleg, at vi scorede vores mål, men vi var ligeså gode i første halvleg. Vi sad på spillet via en meget fokuseret indsats fra spillerne, siger Rasmus Dalgaard.

- Der blev spillet med stor tålmodighed, så vi var i stand til at sætte spillet godt. Vi var gode til at komme ned bag AGF's bagkæde. Vi kom frem til mange gode indlægssituationer, siger Rasmus Dalgaard.

Han kunne se Felix Skovholm bringe AaB foran, da han netop forsøgte at smide et indlæg ind i feltet. I stedet sejlede bolden i mål, men selve føringen kunne der ikke indvendes noget mod.

Føringsmålet indtraf efter en times spil, og cirka 10 minutter efter scorede Valdemar Damgaard til 2-0. Den stærke midtbanespiller satte en tyk streg under, at han nyder godt af en ny position som central midtbanespiller, da han også gjorde det til 3-0.

- Han er dygtig til at komme med i feltet og opsøge chancerne, og så er han god til at deltage i det åbne spil, siger Rasmus Dalgaard.