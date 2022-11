AaB-talenter leverer den perfekte weekend

AALBORG:Der har været langt mellem sejrene for AaB's talenthold i dette efterår. Særligt de to ældste hold er løbet ind i mange nederlag. Faktisk havde U17-holdet inden denne weekend ikke prøvet at vinde en ligakamp i denne sæson, mens U19-holdet havde syv nederlag i streg som bagage.

Dermed var det ikke de bedste odds, men modstanderen for U19, U17 og U15-holdene var for alles vedkommende Sønderjyske. En modstander som man alt andet lige bør kunne spille lige op med og også vinde over.

U19-holdet fik brudt den lange sejrstørke med en 2-0-sejr, der kom i stand efter mål fra Jakob Gaardsøe og Fisnik Isaki.

- Vi spillede en gennemført fin kamp. Det var hele vejen rundt, at vi spillede godt, og det skal endda med i fortællingen fra kampen, at vi manglede mange af de normale startere. Anders Noshe er skadet, og vi havde heller ikke folk som Kasper Larsen, Donavan Bagou og Kasper Davidsen med, så det var glædeligt at se, at de normale reserver gik ind og greb chancen, siger Lars Noer.

AaB's U19-træner understreger, at det betyder meget for spillere og trænerstab, at man langt om længe kunne synge sejrssang igen.

- Det trækker søm ud, når man taber syv kampe på stribe, og der har været indsatser undervejs, hvor vi har spillet til mere. Blandt andet følte vi, at vi skulle have haft noget med fra udekampen mod FCK, så det er skønt, at vi endelig får den her sejr, siger Lars Noer.

Nogenlunde samme glæde delte U17-træner Theis Larsen efter U17-holdets 2-1-sejr. Her kom AaB oven i købet bagud, men på mål fra Malthe Kjølby og Emil Nymann fik man hevet sæsonen første sejr i hus.

- Det var godt nok tiltrængt. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil vinde, hver gang vi går ind til en kamp, selvom det er talentudvikling. Derfor håber jeg også, at det kan være med til at frigøre noget i spillerne, at vi har fået den her sejr, siger Theis Larsen.

- Det er mest af alt positive problemer, vi kan snakke om i den her kamp. Vi burde have lukket den, men vi var bedst gennem hele kampen, så der er meget, vi kan arbejde videre med, siger Theis Larsen, der pointerede, at der var pres på U15-holdet, da både U13 og U14-holdet i AaB havde vundet tidligere på dagen. De to yngste hold vandt begge 2-0 ude over Silkeborg.

AaB's U15-hold stod for presset og fuldendte den perfekte weekend for AaB Akademiet med en 3-0-sejr over Sønderjyske. Malthe Egebæk scorede to gange, mens Johan Hvistendahl stod for 3-0-scoringen.

- Det er meget længe siden, at alle hold har vundet samme weekend, konstaterer Theis Larsen.