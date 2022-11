AaB-talenter lukker med fjerde sejr på stribe

HORSENS:Det var planen, at AaB's U15-hold skulle retur til Aalborg i en fart efter udekampen mod AC Horsens, så man kunne nå hjem til at se VM-kampen mod Frankrig.

Sådan gik det ikke helt. Et grimt uheld satte nemlig kampen mod østjyderne på pause i en halv times tid, mens man ventede på en ambulance.

- Der skete det, at en Horsens-spiller kom slemt til skade med sit ene knæ. Pludselig sad hans knæskal bare helt forkert. Det var en grim situation, og vi er alle påvirkede af det her efter kampen, og vi håber bare, at han kommer sig godt over den skade, siger AaB's U15-træner Dennis Deleuran.

Glæden over den fjerde sejr på stribe til AaB's talentfulde U15-hold blev altså overskygget af uheldet, men adspurgt om kampen kan Dennis Deleuran godt finde de positive briller frem.

- Vi håndterede kampen ganske fint. Vi kom foran ved Christian Tcacenco, og det så ud til, vi havde helt styr på kampen, men så fik Horsens to scoringer, som vi burde afværge. Vi fik dog udlignet inden pausen ved Jimmy Rukara, og derfra havde vi godt styr på kampen, siger Dennis Deleuran.

Han kunne se Alvar Jensen og Christian Tcacenco bringe AaB på 4-2 efter pausen, og en sen reducering fra AC Horsens var ren kosmetik.

- Det er godkendt for vores efterår, at vi ender på fjerdepladsen eller femtepladsen, og så har vi set gode personlige udviklingskurver hos de fleste spillere, siger Dennis Deleuran.