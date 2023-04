AaB-talenter manglede skarphed mod top-akademi

AALBORG:Lørdag var der fint besøg på Hornevej. FC Nordsjællands U19 og U17-hold lagde nemlig vejen forbi til dyst om to gange tre point.

Kort fortalt, så kunne nordsjællænderne rejse hjem med fuldt hus. Det blev nemlig til seks nordsjællandske point, mens AaB måtte tage til takke med et rundt nul.

U19-holdet leverede en fin første halvleg mod et på papiret stærkt FCN-hold. Det lignede længe en halvlegsstilling, der hed 1-1, men kort før pausefløjtet dummede AaB-forsvaret sig og begik et straffe som FC Nordsjællands Conrad Harder scorede på. Inden da havde stortalentet Magnus Munck bragt gæsterne foran, mens Oscar Meedom havde udlignet for AaB.

Efter pausen slog Nordsjælland til og viste højt niveau, mens AaB viste det modsatte i et par situationer, som Conrad Harder udnyttede til at bringe FCN på 4-1. Derfor var det også af kosmetisk betydning, da Anders Noshe reducerede til slutresultatet 2-4.

Ligesom U19-holdet havde AaB's U17-hold også en stribe chancer, der blev forspildt. Og ligesom U19-holdet, leverede U17-holdet også mangelfuldt forsvarsspil, da FCN fik tilkendt et straffe lige inden pausen. Det omsatte Tobias Nielsen til kampens eneste scoring.

- Særligt i første halvleg og lige efter pausen havde vi chancerne til at score. Vi manglede bare skarphed og kvalitet i vores afslutninger, konstaterer AaB's U17-træner Theis Larsen.

Han kunne se kampen glide AaB af hænde mod slutningen, da FC Nordsjælland kopierede den nordjyske uskarphed ved at brænde en stribe store chancer.

- Vi er efterhånden eksperter i at tabe kampe med et mål. Det tror jeg, vi har gjort 10 gange nu. Det gør ondt, men vi kan glæde os over, at vi er langt bedre med i den her kamp mod FC Nordsjælland, end det var tilfældet i det første møde med dem. Der havde vi dårligt nok en afslutning på mål, siger Theis Larsen.

AaB's U15-hold havde kampfri. Til gengæld skal alle tre AaB-hold i aktion onsdag, når turen går til Odense.