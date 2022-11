AaB-talenter slutter året flot af

AALBORG:Det har ikke været lutter lagkage for AaB's ældste talenthold i dette efterår. Det ene nederlag har afløst det andet, men med to sejre i årets to sidste kampe kan man holde vinterpause med en god mavefornemmelse.

Årets sidste turneringsopgave var en hjemmekamp mod Esbjerg fB. Det er en af de modstandere, som AaB alt andet lige bør kunne besejre, selvom der ikke er nogen indbygget selvfølge for Lars Noers mandskab efter efterårets svingende resultater. Mod Esbjerg var der til gengæld ingen problemer at spore.

- Vi var bedst fra start til slut, og for første gang i denne sæson sad jeg de sidste 10 minutter af kampen med en rolig fornemmelse af, at vi havde vundet den her. Det fortæller også lidt om, hvor langt vi er kommet med at indprente spillerne vores spillestil, siger Lars Noer.

- Det var sådan en kamp, som vi også ville vinde 4-1, hvis vi skulle spille den igen i morgen. Det var en på alle måder opløftende præstation, siger AaB's U19-træner, der også finder anledning til at dele et par roser ud.

- Vores keeper Daniel Veiby Held har fundet et virkelig godt og stabilt niveau i de seneste tre-fire kampe, og det har bare smittet af på hele defensiven. Jakob Gaardsøe spillede også en virkelig stærk kamp, som han fik krydret med to scoringer. Der ligger helt sikkert et uforløst potentiale i ham, siger Lars Noer.

Jakob Gaarsøe noterede sig for to AaB-scoringer, mens Fisnik Isaki og Mads Bomholt leverede de to andre mål.

Helt så godt gik det ikke for U17, der tabte 2-4 efter en ellers god præstation. AaB kom hurtigt bagud med 0-2, men via scoringer fra Bertram Østergaard og Mads Mochau stod der 2-2 ved pausen i en kamp, som AaB sagtens kunne ende med at vinde.

Skæbnen var dog hård ved U17-holdet, der i sidste ende måtte se Esbjerg løbe afsted med sejren trods en fin anden halvleg.

AaB's U15-hold vandt sin kamp 2-1 over Esbjerg. De to AaB-scoringer blev sat ind af Georg Ejsing og Johan Hvistendahl i første halvleg.

- Vi kom planmæssigt foran 2-0, men vi havde udfordringer med at håndtere en masse dybe bolde fra Esbjerg. De angreb meget tidligt og konsekvent vores bagrum. Det skabte lidt problemer for os, men omvendt var det god læring for drengene, siger U15-træner Dennis Deleuran.

10 minutter før tid modtog Valdemar Rubæk sin anden advarsel og dermed et rødt kort. Det satte AaB-holdet yderligere under pres i kampens slutning, men det løste man uden at inkassere mål.

Med sejren er AaB's U15-hold noteret for 16 point i 11 kampe.